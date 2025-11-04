快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。圖／部桃提供
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。圖／部桃提供

桃園45歲張小姐平常不喝飲料、不吃蛋糕，健檢卻發現血糖超標。衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥表示，許多人以為只要不喝含糖飲料就能避免血糖升高，其實日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物，以天然纖維增加飽足感。

「我平常不喝飲料，也不吃蛋糕，怎麼血糖會高？」張小姐日前健檢報告，糖化血色素高達7.0%，屬於糖尿病的範圍。張小姐是典型上班族，長時間久坐、活動量少，為提神常在抽屜放蜜餞或小零食，習慣持續多年，糖分在無形中累積，最終反映在健檢數據上。

在醫療團隊協助下，張小姐才開始改變生活方式，丟掉辦公桌上的蜜餞，下午茶改吃新鮮水果，下班後固定到公園快走一小時。起初不太習慣，但幾周後發現精神變好、口慾減少。3個月後回診，體重減少5公斤，糖化血色素降至5.8%，血糖恢復正常。

李瑞祥指出，甜食不用完全禁止，但要學會控制分量與頻率。桃園醫院護理長羅雪梅也表示，穩定血糖不需完全戒甜，當想吃時應選擇較天然的食物，如芭樂、奇異果、番茄、蘋果，或無糖優格、堅果類，並搭配適度運動，三餐也應定時定量，避免長時間空腹或暴飲暴食，選擇原型食物、減少加工糖份，增加蔬菜與蛋白質比例，同時養成飯後快走30分鐘的習慣，以促進代謝並幫助血糖穩定。

李瑞祥呼籲，糖尿病是一種慢性代謝性疾病，初期往往沒有明顯症狀，但若長期血糖偏高，恐引發視網膜病變、腎臟損害與心血管疾病，越早開始改變生活方式，才能守護健康。

延伸閱讀

開會打瞌睡？纖維是血糖的穩定器 營養師傳授吃對早餐 上班不斷電

先吃蔬菜落伍了？內科醫推「優格優先法」抑制血糖上升還能減食量

坣娜癌逝！「沉默殺手」胰臟癌真的沒症狀嗎？醫揭2大重要觀察指標，糞便顏色很關鍵

南部人衝！「CREAM CO. x 紅葉蛋糕」快閃台南 超夯「心型鮮奶油蛋糕、雲朵達克瓦茲」都來了

相關新聞

鳳凰颱風估今明生成 氣象署：是否影響台灣周末到下周是關鍵

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今明兩天持續受東北季風影響，今天是本周下雨比較多的一天，明天下雨少一些，周四東北風減弱...

糖尿病友破250萬 籲控糖、減重、護心腎

「8成糖尿病患者有肥胖問題，且會增加心血管與腎臟疾病風險，民眾應積極控管體重！」醫生楊偉勛4日於衛教記者會強調…

垃圾食物危害腦力 加工肉、汽水應少攝取

垃圾食物要少吃，保護大腦防失智！美國食品研究指出，超加工肉類和汽水對大腦健康危害最大…

台灣水青岡重現模故山 林業署特遣隊發現絕跡87年植物

林業及自然保育署新竹分署烏來工作站組成的八人特遣隊，日前於模故山稜線發現珍稀植物，台灣水青岡（Fagus hayatae...

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

桃園45歲張小姐平常不喝飲料、不吃蛋糕，健檢卻發現血糖超標。衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥表示，許多人以為只要不喝含...

一孩家庭申請外籍幫傭 就業安定費每月八千元？仲介專家：這是排窮？

行政院研議家有12歲以下的「一孩家庭」可申請外籍幫傭，但能將現行家庭幫傭每月就業安定費5000元，提高至8000元。中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。