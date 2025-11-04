公路局：台9線木瓜溪橋改建工程 11月7日竣工
交通部公路局指出，台9線木瓜溪橋為北花蓮進入花東縱谷公路的首座橋梁，更是花蓮市與壽豐、鳳林間上班通勤族的重要要道。由於本案位於既有通車路段，施工期間採「半半施工」方式推動，確保交通不中斷，兼顧工程安全與用路順暢。
公路局表示，舊木瓜溪橋車道配置僅為1快車道、1慢車道，長久以來尖峰時段易壅塞，影響通行效率。自2020年12月啟動改建工程後，歷經近5年努力，新橋將於2025年11月7日順利竣工。
公路局說明，新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上線共二座主橋，全長1,225公尺、橋寬14公尺，並抬高橋梁底部高程，高於堤頂3.16公尺，橋墩間距由舊橋35公尺延伸至55公尺，基礎深度由舊橋15公尺加深至30公尺，顯著提升抗洪與耐震能力。車道配置為2快車道、1慢車道，道路外側設置人行及自行車道，提供安全多元的交通空間。
公路局表示，如今行走在新橋上，旅人可於人行道上遠眺奇萊山、欣賞縱谷稻浪。木瓜溪橋不僅提升通行效率與安全，更以優雅線形融入自然地景，象徵「永續縱谷・安全啟程」，展現工程與環境共榮的精神。
