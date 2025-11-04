一孩家庭申請外籍幫傭 就業安定費每月八千元？仲介專家：這是排窮？

行政院研議家有12歲以下的「一孩家庭」可申請外籍幫傭，但能將現行家庭幫傭每月就業安定費5000元，提高至8000元。中華民國就業服務商業同業公會全聯會榮譽理事長黃杲傑質疑，就業安定基金每月8000元對許多年輕夫妻是沈重的負荷，他反問「這跟不開放有什麼差別？」

賴清德總統日前接受媒體專訪指出，要讓家有12歲以下的「一孩家庭」也可申請外籍幫傭，行政院目前研議中，最快年底公布相關政策與配套方案，可能將現行家庭幫傭每月就業安定費5000元，提高至8000元，藉此「以價制量」。但行政院尚未證實，僅稱勞動部尚在研議。

黃杲傑指出，家庭外籍幫傭若能幫忙照顧幼兒，可讓父母留在職場貢獻勞動力，避免許多婦女被迫要離開職場回家照顧小孩，可助家庭增加收入，減輕育兒壓力，也可改善少子女化。但每個月就業安定金8000元，「這不是排富，這是排窮。」如此無法幫助大部分的年輕夫妻。

黃杲傑從事人力仲介行業逾30年，有感於人力仲介的專業與複雜，在Youtube成立「杲杲時間」，拍攝影片傳授如何解決外勞難題。他拍攝影片指出，政府要解決台灣少子化、低生育率所帶來的國安危機，最快速、最直接的方法，就是開放「外籍家庭幫傭」。

他在影片中表示，現在很多年輕人不敢生小孩，為什麼？因為壓力太大了。結婚以後，房貸壓力就像一座大山壓在肩膀上。是要跟爸爸媽媽住在一起，還是要租房？買房？一想到這些問題，很多年輕人連結婚都不敢，更別說生小孩了。

黃杲傑認識的一對夫妻，結婚好不容易生了第一個孩子，結果媽媽辭掉工作全心照顧。爸爸一個人扛全家的開銷，每個月薪水一進來就被貸款、尿布、奶粉費用吃光光。最後夫妻為了錢吵架，家庭關係也變得緊張。

他說，這樣的例子，在台灣很常見。另一位年輕媽媽，白天照顧剛出生的寶寶，半夜寶寶哭鬧又得起來哄。偏偏家裡年邁的婆婆，晚上常常睡不安穩，還會跌倒。結果這個媽媽白天黑夜都沒辦法休息，情緒崩潰，產後憂鬱。黃杲傑反問，如果有家庭幫幫忙，情況是不是可能不同？

黃杲傑表示，並不是等到老人80歲，甚至臥病在床才需要照顧。「80歲免巴氏量表」根本不是解決辦法，它只是冰山一角。真正的問題是，年輕父母需要幫忙、老人需要陪伴，這些需求早就存在了。

若是雙薪家庭，小孩出生後，若媽媽必須回家帶小孩，這就而減少了一個勞動力。如果政府允許聘請外籍幫傭，媽媽可以繼續工作，家庭收入增加，還能減輕育兒壓力。

黃杲傑建議，只要證明夫妻都在職，並合法聘僱外籍幫傭，就業安定費就不應該收取，甚至應該給予補助，12歲以下國家養，生第二胎政府就加碼，除了解決少子化的問題，又可以幫助現有家庭解決問題。現行就業安定費雇主每月要繳5000元，並不合理，配套措施必須完善，讓人民更有感。黃杲傑呼籲政府「有感」施政，讓人民感受支持與安心，這樣大家才敢結婚、敢生孩子、敢養孩子。

