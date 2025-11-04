聽新聞
0:00 / 0:00
鳳凰颱風估今明生成 氣象署：是否影響台灣周末到下周是關鍵
中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今明兩天持續受東北季風影響，今天是本周下雨比較多的一天，明天下雨少一些，周四東北風減弱，水氣也變少。周五到下周日是穩定暖和的天氣，但下周一又受另一波東北季風南下影響。
伍婉華指出，今天除了受東北季風影響，華南上空昨起至今天不斷有雲系移入，今天是本周下雨比較多的一天，基隆、北海岸、宜蘭及大台北山區整天陰天、斷續下雨，且可能有局部較大雨勢，而東部地區、南部山區等也有零星短暫雨。
明天下雨少一些，伍婉華指出，預估北部、東半部有局部零星降雨，中南部山區為午後降雨。周四東北風減弱，水氣也變少，桃園以北及東半部有零星短暫陣雨機率，各地多雲到晴。周五到下周日是穩定暖和的天氣，基隆、北海岸、東半部及恆春半島及大台北山區有局部零星短暫降雨機率，中南部山區為午後降雨，其他各地多雲到晴。下周一受另一波東北季風南下影響，北部及東半部降雨機率增高。
氣溫方面，伍婉華說，今天大部分本島地區低溫約18度，白天高溫包括北部及東半部等約23、24度，中南部較暖和，高溫有29、30度。明天到周四起氣溫漸漸回升，甚至周五到下周日，北部及花東高溫可回升到28、29度，中南部則達31、32度。下周一受另一波東北季風南下影響，溫度再次下降。
在熱帶系統方面，伍婉華說，中度颱風海鷗登陸菲律賓中部，未來會往南海方面移動，對台灣天氣沒有直接影響。在關島附近的熱帶性低氣壓凌晨生成，目前在鵝鑾鼻東南東方約3000多公里的海面上，今明兩天會生成颱風，短期內會朝西往菲律賓東北方向移動，到周六到下周一預估到菲律賓東方海面，也會持續增強到中度以上，屆時會不會比較接近台灣，氣象署會持續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言