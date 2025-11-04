快訊

AI新時代／AI瀏覽器掀戰局 哪家功能特色最適合你？

美專家：川普對陸貿易犯2錯誤 地緣政治打擊率.333「頂多小聯盟水準」

「台灣錢淹腳目」哪裡最明顯？這裡人存款10年翻一倍、房價更驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風估今明生成 氣象署：是否影響台灣周末到下周是關鍵

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天是本周下雨比較多的一天，基隆、北海岸、宜蘭及大台北山區整天陰天、斷續下雨，且可能有局部較大雨勢。本報資料照片
今天是本周下雨比較多的一天，基隆、北海岸、宜蘭及大台北山區整天陰天、斷續下雨，且可能有局部較大雨勢。本報資料照片

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今明兩天持續受東北季風影響，今天是本周下雨比較多的一天，明天下雨少一些，周四東北風減弱，水氣也變少。周五到下周日是穩定暖和的天氣，但下周一又受另一波東北季風南下影響。

伍婉華指出，今天除了受東北季風影響，華南上空昨起至今天不斷有雲系移入，今天是本周下雨比較多的一天，基隆、北海岸、宜蘭及大台北山區整天陰天、斷續下雨，且可能有局部較大雨勢，而東部地區、南部山區等也有零星短暫雨。

明天下雨少一些，伍婉華指出，預估北部、東半部有局部零星降雨，中南部山區為午後降雨。周四東北風減弱，水氣也變少，桃園以北及東半部有零星短暫陣雨機率，各地多雲到晴。周五到下周日是穩定暖和的天氣，基隆、北海岸、東半部及恆春半島及大台北山區有局部零星短暫降雨機率，中南部山區為午後降雨，其他各地多雲到晴。下周一受另一波東北季風南下影響，北部及東半部降雨機率增高。

氣溫方面，伍婉華說，今天大部分本島地區低溫約18度，白天高溫包括北部及東半部等約23、24度，中南部較暖和，高溫有29、30度。明天到周四起氣溫漸漸回升，甚至周五到下周日，北部及花東高溫可回升到28、29度，中南部則達31、32度。下周一受另一波東北季風南下影響，溫度再次下降。

在熱帶系統方面，伍婉華說，中度颱風海鷗登陸菲律賓中部，未來會往南海方面移動，對台灣天氣沒有直接影響。在關島附近的熱帶性低氣壓凌晨生成，目前在鵝鑾鼻東南東方約3000多公里的海面上，今明兩天會生成颱風，短期內會朝西往菲律賓東北方向移動，到周六到下周一預估到菲律賓東方海面，也會持續增強到中度以上，屆時會不會比較接近台灣，氣象署會持續觀察。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
中度颱風海鷗登陸菲律賓中部，未來會往南海方面移動。在關島附近的熱帶性低氣壓凌晨生成，目前在鵝鑾鼻東南東方約3000多公里的海面上，今明兩天會生成颱風。圖／擷取自中央氣象署網站
中度颱風海鷗登陸菲律賓中部，未來會往南海方面移動。在關島附近的熱帶性低氣壓凌晨生成，目前在鵝鑾鼻東南東方約3000多公里的海面上，今明兩天會生成颱風。圖／擷取自中央氣象署網站
未來一周氣溫預報。圖／中央氣象署提供
未來一周氣溫預報。圖／中央氣象署提供

延伸閱讀

周末恐又有颱風生成！這3天最接近台灣 下周更強東北季風緊接而來

4日東北季風影響及水氣偏多 北北基宜防較大雨勢

兩波東北季風北部濕涼 周四回暖放晴 周五冷空氣到再變天低溫探1字頭

樺加沙颱風外圍環流發威 花東山區警戒「超大豪雨」

相關新聞

鳳凰颱風估今明生成 氣象署：是否影響台灣周末到下周是關鍵

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今明兩天持續受東北季風影響，今天是本周下雨比較多的一天，明天下雨少一些，周四東北風減弱...

考題「趴軌道聽火車是否到達」台鐵小編急留言：拜託千萬不要

民眾入侵軌道遭台鐵列車撞擊的死傷意外頻傳，近日卻有一道台鐵考題流傳於社群平台，描述若要確認火車是否到達會趴在鐵軌上聽聲音...

糖尿病友破250萬 籲控糖、減重、護心腎

「8成糖尿病患者有肥胖問題，且會增加心血管與腎臟疾病風險，民眾應積極控管體重！」醫生楊偉勛4日於衛教記者會強調…

垃圾食物危害腦力 加工肉、汽水應少攝取

垃圾食物要少吃，保護大腦防失智！美國食品研究指出，超加工肉類和汽水對大腦健康危害最大…

台灣水青岡重現模故山 林業署特遣隊發現絕跡87年植物

林業及自然保育署新竹分署烏來工作站組成的八人特遣隊，日前於模故山稜線發現珍稀植物，台灣水青岡（Fagus hayatae...

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

桃園45歲張小姐平常不喝飲料、不吃蛋糕，健檢卻發現血糖超標。衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥表示，許多人以為只要不喝含...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。