鳳凰颱風估今明生成 氣象署：是否影響台灣周末到下周是關鍵

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，今明兩天持續受東北季風影響，今天是本周下雨比較多的一天，明天下雨少一些，周四東北風減弱，水氣也變少。周五到下周日是穩定暖和的天氣，但下周一又受另一波東北季風南下影響。

伍婉華指出，今天除了受東北季風影響，華南上空昨起至今天不斷有雲系移入，今天是本周下雨比較多的一天，基隆、北海岸、宜蘭及大台北山區整天陰天、斷續下雨，且可能有局部較大雨勢，而東部地區、南部山區等也有零星短暫雨。

明天下雨少一些，伍婉華指出，預估北部、東半部有局部零星降雨，中南部山區為午後降雨。周四東北風減弱，水氣也變少，桃園以北及東半部有零星短暫陣雨機率，各地多雲到晴。周五到下周日是穩定暖和的天氣，基隆、北海岸、東半部及恆春半島及大台北山區有局部零星短暫降雨機率，中南部山區為午後降雨，其他各地多雲到晴。下周一受另一波東北季風南下影響，北部及東半部降雨機率增高。

氣溫方面，伍婉華說，今天大部分本島地區低溫約18度，白天高溫包括北部及東半部等約23、24度，中南部較暖和，高溫有29、30度。明天到周四起氣溫漸漸回升，甚至周五到下周日，北部及花東高溫可回升到28、29度，中南部則達31、32度。下周一受另一波東北季風南下影響，溫度再次下降。