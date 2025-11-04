快訊

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

黑豬禁餵廚餘等於滅種？豬瘟破口難防堵專家點出關鍵

謝侑芯猝逝疑雲未解…黃明志遭爆已有15年女友 謝薇安轟「渣中之渣」

高溫假擬修法 卓揆：勞工安全與人權是討論核心

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應極端氣候，立委提案將修正氣象法把高溫列入列為災害性天氣。對此，行政院長卓榮泰今（4）日表示，勞動部已經有高溫作業的注意事項指引，就是在保障勞工的安全，但像是對於人體危害、氣候適應等都需要進一步討論，不過勞工的安全跟人權是在整個討論當中核心的、中心的工作。

立法院交通委員會3日審查氣象法部分條文修正草案，對於立委提案修氣象法將高溫列為災害性天氣，交通部次長林國顯日前表示，高溫入氣象法是第一步；各方意見還很多，11月會預告草案。

對此，卓榮泰表示，目前勞動部已經有高溫作業的注意事項指引，就是在保障勞工的安全，希望他們在一個安全、舒適的環境當中從事各類生產。

卓揆表示，至於進一步的討論，包括醫學上對人體的影響、氣象學對氣候的適應等，都還在做進一步的討論，而勞工的安全與人權是討論中的核心重心工作。

對於高溫假議題，勞動部也回應，面對極端氣候以及全球暖化趨勢，目前相關的討論都還在進行當中，當然也希望以保護勞工優先，在這個前提下進行意見交換，也顧及勞雇雙方之間的關係。

延伸閱讀

影／吳音寧上位有變數？ 卓榮泰：台肥董事長由董事會決定

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

高溫假有譜 卓榮泰：勞工安全是討論核心

吳音寧掌台肥挨批 卓榮泰：選任有其法定程序待董事會決定

相關新聞

鳳凰颱風恐生成 吳聖宇：連續2年11月有颱風影響台灣

原本在關島以南的熱帶擾動今天(04日)凌晨發展為TD29，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表...

鳳凰颱風恐生成！粉專示警：有機會增至強颱離台灣東部或外海很近

最近仍有熱帶系統發展，除了海鷗颱風，位於關島附近的熱帶擾動今天凌晨生成熱帶性低氣壓TD29...

準鳳凰颱風恐在台灣附近北轉 吳德榮：不容小覷

最近仍有熱帶系統發展，除了海鷗颱風，位於關島附近的熱帶擾動今天凌晨生成熱帶性低氣壓TD29...

超實用攻略！萬年租屋族分享挑水、省錢技巧 「避開高峰期」免搶

租屋時，到超商買水是每天的習慣。一名租屋族網友發文，分享買水小訣竅，建議要量大便宜的人買H2O、重視品質的買PH9.0，也補充「記得晚上9點前買」，因為9點後是買水高峰期，對此，不少網友也紛紛分享自身的買水小技巧。

城市行銷既競爭又合作 讓旅客願留宿 專家籲雙北串聯

新北今年至8月累計7700萬7943觀光人次，號稱全台最多，議員昨質詢時要求思考如何讓人留下住宿消費，而非只是「沾醬油」...

黑豬禁餵廚餘等於滅種？豬瘟破口難防堵 專家點出關鍵

台灣爆發非洲豬瘟，各界呼籲禁用廚餘養豬，卻有黑豬飼養畜牧業者說，沒有廚餘吃等於滅種。禁餵廚餘就沒有黑豬吃了嗎？專家指出，黑豬吃廚餘肉才會好吃，是陳舊觀念，黑豬肉質Q彈優於白豬，其實是因為黑豬長得慢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。