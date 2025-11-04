高溫假擬修法 卓揆：勞工安全與人權是討論核心

因應極端氣候，立委提案將修正氣象法把高溫列入列為災害性天氣。對此，行政院長卓榮泰今（4）日表示，勞動部已經有高溫作業的注意事項指引，就是在保障勞工的安全，但像是對於人體危害、氣候適應等都需要進一步討論，不過勞工的安全跟人權是在整個討論當中核心的、中心的工作。

立法院交通委員會3日審查氣象法部分條文修正草案，對於立委提案修氣象法將高溫列為災害性天氣，交通部次長林國顯日前表示，高溫入氣象法是第一步；各方意見還很多，11月會預告草案。

對此，卓榮泰表示，目前勞動部已經有高溫作業的注意事項指引，就是在保障勞工的安全，希望他們在一個安全、舒適的環境當中從事各類生產。

卓揆表示，至於進一步的討論，包括醫學上對人體的影響、氣象學對氣候的適應等，都還在做進一步的討論，而勞工的安全與人權是討論中的核心重心工作。

對於高溫假議題，勞動部也回應，面對極端氣候以及全球暖化趨勢，目前相關的討論都還在進行當中，當然也希望以保護勞工優先，在這個前提下進行意見交換，也顧及勞雇雙方之間的關係。