高溫假有譜 卓榮泰：勞工安全是討論核心

立法院交通委員會近日討論《氣象法》修正草案，相關單位正研議「高溫假」。對此，行政院長卓榮泰4日表示，有關高溫假進一步的討論，勞工的安全跟人權，是整個討論當中的核心工作。

立法院交通委員會針對《氣象法》修正草案，將「高溫」納入災害性天氣，相關單位得依此制定「高溫假」或調整出勤規範。交通部指出，修正草案預計11月預告，2個月後報交通部審議。

卓榮泰今率行政院相關部會赴立法院施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。

有關高溫假議題，卓榮泰表示，目前勞動部已經有高溫工作的注意事項指引，那就是在保障勞工的安全，希望勞工在一個安全、舒適的環境當中，從事各類生產工作。

卓榮泰提到，至於進一步的討論，包括醫學上對人體的影響、氣象學對氣候的適應等，都還在做進一步的討論。但總結的一句話，就是勞工安全跟人權，是整個討論當中的核心、重心工作。