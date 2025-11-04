高溫假有譜 卓榮泰：勞工安全是討論核心
立法院交通委員會近日討論《氣象法》修正草案，相關單位正研議「高溫假」。對此，行政院長卓榮泰4日表示，有關高溫假進一步的討論，勞工的安全跟人權，是整個討論當中的核心工作。
立法院交通委員會針對《氣象法》修正草案，將「高溫」納入災害性天氣，相關單位得依此制定「高溫假」或調整出勤規範。交通部指出，修正草案預計11月預告，2個月後報交通部審議。
卓榮泰今率行政院相關部會赴立法院施政報告並備詢，會前接受媒體聯訪。
有關高溫假議題，卓榮泰表示，目前勞動部已經有高溫工作的注意事項指引，那就是在保障勞工的安全，希望勞工在一個安全、舒適的環境當中，從事各類生產工作。
卓榮泰提到，至於進一步的討論，包括醫學上對人體的影響、氣象學對氣候的適應等，都還在做進一步的討論。但總結的一句話，就是勞工安全跟人權，是整個討論當中的核心、重心工作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言