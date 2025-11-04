快訊

城市行銷既競爭又合作 讓旅客願留宿 專家籲雙北串聯

聯合報／ 記者葉德正張策林麗玉邱瑞杰／連線即時報導
「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展本月1日晚間在碧潭風景特定區東岸廣場開展，展出至12月28日，每晚6時至10時有點燈，讓碧潭日夜展現不同風貌，延長遊客停留時間。圖／新北市觀旅局提供
新北今年至8月累計7700萬7943觀光人次，號稱全台最多，議員昨質詢時要求思考如何讓人留下住宿消費，而非只是「沾醬油」。專家建議應以「區域整合」和「雙北串聯」為主軸，結合旅宿與遊程規畫，延長旅客停留時間。

根據觀光署資料，6都主要景點訪客人次，今年統計到8月，台北6169萬1512人次、桃園6423萬283人次、台中9051萬1038人次、台南7582萬9336人次、高雄5518萬4158人次，新北市排名第2。

新北議員邱婷蔚說，新北每年雖吸引逾7000萬人次觀光，但應思考如何讓人留下來住宿消費，而非只是「沾醬油」，市府應加強周邊配套、住宿規畫與城市行銷，才能擴大觀光效益。

各縣市都在拚城市行銷，彼此既競爭又合作。基北北桃4市近年強化跨城市串聯，透過策略性合作鎖定海外市場，如前進韓國、星馬等辦觀光推介會，包裝區域性旅遊產品。

北市觀傳局說，今年前往新加坡辦觀光推廣會，推出四市旅遊路線，也帶業者組團至馬來西亞吉隆坡推廣。

新北觀旅局表示，市府與基隆、台北、桃園、宜蘭合推淡蘭古道，還跨出北部，與彰化、花東、金門等縣市合作推主題活動，拓展觀光版圖。

景文科大旅遊系教授楊明賢建議，新北行銷策略應先明確區分國內與國際旅客，耶誕城、天燈節已具知名度，挑戰在於如何突破舊框架、創造新亮點，可以區域整合概念發展行銷，例如三峽、鶯歌、樹林可結合在地文化，打造串聯型旅遊軸線。

新北與台北關係緊密，楊明賢說，可思考善用雙北生活圈優勢，加強活動與場館串聯，如汐止可與南港台北流行音樂中心合作擴大效益，吸引遊客深度停留。

「呆在碧潭の水豚君」碧潭地景裝置展本月1日晚間在碧潭風景特定區東岸廣場開展，展出至12月28日，每晚6時至10時有點燈，讓碧潭日夜展現不同風貌，延長遊客停留時間。圖／新北市觀旅局提供
