鳳凰颱風恐生成 吳聖宇：連續2年11月有颱風影響台灣

原本在關島以南的熱帶擾動今天(04日)凌晨發展為TD29，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來有可能進一步增強為今年第26號颱風鳳凰。

吳聖宇指出，目前預報資料大多認為TD29未來可能要一路走到呂宋島附近，才會來到太平洋高壓的西端，然後順著高壓邊緣開始轉向，轉向過程中有機會接近台灣附近區域，時間點可能就落在下周二到四(11-13日)之間，不過轉向的位置、角度等都還有很大的變動性，對台灣陸地上的影響程度目前還不好說。轉得早的話，影響就比較輕微，轉得晚得話，影響就比較嚴重，可能還需要再觀察1-2天以上才能比較確定。

吳聖宇指出，TD29未來應該會是一個不好預報、麻煩的系統。連續第2年11月都可能有颱風影響台灣，去年是天兔(烏薩奇)颱風，今年則是可能會來了一隻鳳凰，如果有發警報的話，將是鳳凰這個名字第3次發颱風警報，前兩次分別是2008年跟2014年，2019年的鳳凰颱風其實也很接近台灣，但是在台灣東方海面北上過程很快減弱，因此沒有發布颱風警報，這個名字跟台灣很有緣，也希望不要造成太大的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。