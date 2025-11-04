超實用攻略！萬年租屋族分享挑水、省錢技巧 「避開高峰期」免搶

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名租屋族分享買水小訣竅。示意圖／ingimage
超商買水，是很多租屋族每天的習慣。一名租屋族網友發文，分享買水小訣竅，建議要量大便宜的人買H2O、重視品質的買PH9.0，並提醒「記得晚上9點前買」，因為9點後是買水高峰期。此貼文引起不少回響，許多網友也紛紛分享自身的買水小技巧。

一名網友在Threads發文，表示他作為「萬年租屋族」，發現了一套買水小訣竅，雖然大賣場能買到較便宜的桶裝水，但有時候會忘記補貨，這時就只能到便利商店買水了。根據他多年的經驗，重視CP值可以購買H2O，2200cc容量最大，2罐僅要52元；重視水質、會挑水的人建議購買PH9.0，一般人接受度最高，剛上市的大罐有1450cc，2罐特價70元。

原PO建議，要在晚上9點前購買，因為9點後是買水的高峰期，許多人剛從健身房鍛練完、應酬結束、租屋族發現沒水的人皆會在此時前往超商補水。原PO強調，大家一定要注意，「別以為水沒人跟你搶，要補水也要盡早」。

此文一出，不少網友紛紛讚嘆原PO分享的補水技巧，「近期Threads上看到最實用的文了」、「買水居然也有攻略，真的學會了」、「實用生活小知識」、「身為買水一族覺得實用」、「這才是真正生活智慧王」。

也有網友分享自己的買水攻略，「美廉社自己品牌的桶裝水也很便宜，有時候全家2.2L假日會買一送一，一箱8瓶140元」、「我是第一次買一桶水5公升的，喝完空桶拿去外面的加水站，5公升5元，可以裝很多次」、「我都趁全家2.2L或2.5L，買一送一的時候買」、「每個禮拜五六日全家有活動買一送一，常常看到全家自有品牌的水有買一送一，2.2L兩瓶35元」。

商品推薦

