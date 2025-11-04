鳳凰颱風恐生成！粉專示警：有機會增至強颱離台灣東部或外海很近

最近仍有熱帶系統發展，除了海鷗颱風，中央氣象署指出，關島附近周三恐出現熱帶性低氣壓，周五至周末增強為颱風，預估下周二至四最接近台灣。

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，TD29（準鳳凰颱風）需要特別小心。根據今晨最新動態增強紅外線衛星影像以及微波影像顯示，TD29的低層環流，正在增強當中。從赤道方向的流出量適中，加上環境垂直風切較低，只有5至10 節左右；以及海面溫度較高，都在攝氏29至30度。

「林老師氣象站」指出，初步評估，擾動系統將在未來24小時內穩定發展，成颱機會高，並循環境駛流場的導引，繼續向西北方向移動。由於環境條件相當配合，TD29不只將會發展為颱風，強度有機會增強在中颱至強颱等級之間；從系集模式模擬結果，也有部份成員預測路徑非常偏近台灣東部或東部外海的訊號，是今年入秋以來，非常需要持續追蹤關注的熱帶擾動系統。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。