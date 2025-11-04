聽新聞
中颱海鷗侵襲越南 吳德榮：另一擾動恐在台灣附近北轉不容小覷
最近仍有熱帶系統發展，除了海鷗颱風，中央氣象署指出，關島附近周三恐出現熱帶性低氣壓，周五至周末增強為颱風，預估下周二至四最接近台灣。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(4日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗在菲律賓中部偏西進行，進入南海，將以最強之姿，挾帶暴風致災雨，登陸越南，有相關行程應注意。
吳德榮指出，最新(3日20時)歐洲ECMWF及美國GEFS系集模式模擬顯示，另一熱帶系統的系集平均路徑(粗黑線)皆在台灣附近北轉，各別模擬路徑(細線)分散在兩側，分散度非常大，代表「不確定性」很大，但不容小覷。
最近天氣，吳德榮指出，今(4)日仍受「東北季風」影響；北部、宜花及中部山區有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台涼，中南部白天微熱早晚涼；今日各地區氣溫為：北部18至25度、中部19至33度、南部18至33度及東部18至29度。
最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日至下周日(5至9日)起另一波東北季風影響；明日水氣多，北部及宜花有局部短暫雨，北台偏涼；周四至下周日水氣減少，各地多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日漸升、各地皆是白天偏熱、早晚涼的天氣。下周一(10日)另一波「弱」東北季風影響，迎風面再轉雨、氣溫略降。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
