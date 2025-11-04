快訊

范姜彥豐遭全方位不倫！傳握粿粿、王子「全裸相擁」外遇鐵證

蘋果新款HomePod Touch恐重蹈當年覆轍！外媒曝1原因：可能賣不好

黃仁勳遊說碰壁！川普顧問在川習會前一致反對Blackwell晶片銷陸

聽新聞
0:00 / 0:00

中颱海鷗侵襲越南 吳德榮：另一擾動恐在台灣附近北轉不容小覷

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮指出，今日仍受東北季風影響；北部、宜花及中部山區有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴。本報資料照片
吳德榮指出，今日仍受東北季風影響；北部、宜花及中部山區有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴。本報資料照片

最近仍有熱帶系統發展，除了海鷗颱風，中央氣象署指出，關島附近周三恐出現熱帶性低氣壓，周五至周末增強為颱風，預估下周二至四最接近台灣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(4日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗在菲律賓中部偏西進行，進入南海，將以最強之姿，挾帶暴風致災雨，登陸越南，有相關行程應注意。

吳德榮指出，最新(3日20時)歐洲ECMWF及美國GEFS系集模式模擬顯示，另一熱帶系統的系集平均路徑(粗黑線)皆在台灣附近北轉，各別模擬路徑(細線)分散在兩側，分散度非常大，代表「不確定性」很大，但不容小覷。

最近天氣，吳德榮指出，今(4)日仍受「東北季風」影響；北部、宜花及中部山區有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台涼，中南部白天微熱早晚涼；今日各地區氣溫為：北部18至25度、中部19至33度、南部18至33度及東部18至29度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明日至下周日(5至9日)起另一波東北季風影響；明日水氣多，北部及宜花有局部短暫雨，北台偏涼；周四至下周日水氣減少，各地多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日漸升、各地皆是白天偏熱、早晚涼的天氣。下周一(10日)另一波「弱」東北季風影響，迎風面再轉雨、氣溫略降。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(3日20時)歐洲(ECMWF左)及美國(GEFS右)系集模式模擬皆顯示，另一熱帶系統的系集平均路徑在台灣附近北轉，各別模擬路徑分散在兩側，分散度非常大、代表「不確定性」很大。(圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(3日20時)歐洲(ECMWF左)及美國(GEFS右)系集模式模擬皆顯示，另一熱帶系統的系集平均路徑在台灣附近北轉，各別模擬路徑分散在兩側，分散度非常大、代表「不確定性」很大。(圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 東北季風 天氣動態

延伸閱讀

今水氣增多降雨擴大 吳德榮：海鷗颱風恐增為中颱登陸越南

高雄內門18.7度 吳德榮：兩波東北季風接力影響 熱帶系統對台影響曝

東北季風一波波 吳德榮：周末低溫再探1字頭 這2天降雨範圍擴大

好天氣今快閃 吳德榮：放晴偏熱 明起下波東北季風低溫再探1字頭

相關新聞

鳳凰颱風恐生成！粉專示警：有機會增至強颱離台灣東部或外海很近

最近仍有熱帶系統發展，除了海鷗颱風，中央氣象署指出，關島附近周三恐出現熱帶性低氣壓，周五至周末增強為颱風，預估下周二至四...

中颱海鷗侵襲越南 吳德榮：另一擾動恐在台灣附近北轉不容小覷

最近仍有熱帶系統發展，除了海鷗颱風，中央氣象署指出，關島附近周三恐出現熱帶性低氣壓，周五至周末增強為颱風，預估下周二至四...

超實用攻略！萬年租屋族分享挑水、省錢技巧 「避開高峰期」免搶

租屋時，到超商買水是每天的習慣。一名租屋族網友發文，分享買水小訣竅，建議要量大便宜的人買H2O、重視品質的買PH9.0，也補充「記得晚上9點前買」，因為9點後是買水高峰期，對此，不少網友也紛紛分享自身的買水小技巧。

黑豬禁餵廚餘等於滅種？豬瘟破口難防堵 專家點出關鍵

台灣爆發非洲豬瘟，各界呼籲禁用廚餘養豬，卻有黑豬飼養畜牧業者說，沒有廚餘吃等於滅種。禁餵廚餘就沒有黑豬吃了嗎？專家指出，黑豬吃廚餘肉才會好吃，是陳舊觀念，黑豬肉質Q彈優於白豬，其實是因為黑豬長得慢。

上班帶傘！ 3縣市大雨特報 下到晚上

中央氣象署上午6時45分針對基隆北海岸、台北市山區發布大雨特報，恐一路下到晚上。

「鱷魚王」邱錫河硬漢崩潰 火場爆哭到處尋高齡父母

知名麻豆鱷魚王園區創辦人、台南「鱷魚王」邱錫河天不怕地不怕，輕鬆態度表演把頭放進凶猛大鱷口中闖出名號，上遍各家電視台，直到故總統李登輝任內參觀時勸他別再冒險才停止。然而在北門分院大火發生聽到消息時，他卻像走失找不到家長的幼童，哭著到處找爸爸媽媽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。