世界唯一輪椅音樂會周日上場 張正傑:以多元挑戰藝術極限 德國也羨慕

全世界獨一無二的「輪椅音樂會」，就在台灣中山堂光復廳！在秋高氣爽的時節，張正傑的輪椅音樂會將於11月9日(星期日)下午三點，於台北市中山堂光復廳舉行。此次張正傑邀來豎琴家曾韋晴、鋼琴家廖皎含、豎笛教父陳威稜，以及 馬戲藝術家楊世豪，以多元藝術形式挑戰藝術的極限，開啟跨界的視聽饗宴。

這是「輪椅音樂會」第13次舉辦。張正傑透露，「輪椅音樂會」光策畫就要耗費半年、動用許多人力，他還特地邀請心理醫師等專業醫師參加音樂會提供諮詢。因為他認為，輪椅族朋友平常較難有機會諮詢醫師，期待透過參加音樂會和醫師會面諮詢，身體和心靈都能夠獲得慰藉。

張正傑回憶舉辦輪椅音樂會的起心動念。10多年前，他發現音樂廳只提供在邊角的六個輪椅席，但輪椅族朋友應該有機會近距離享受美好的音樂會，這個全世界獨一無二的輪椅音樂會就此誕生。

疫情前，張正傑受邀到德國演講，德國國會議會議員問他：為什麼德國沒有輪椅音樂會？當時他馬上承諾，要到德國辦一場輪椅音樂會，卻因疫情延宕至今。張正傑表示，他立志要到德國辦一場輪椅音樂會，這也將是台灣獨特的文化外交。

張正傑透露，9日舉辦的輪椅音樂會，融合了大提琴的優美醇厚、鋼琴的澎湃激昂、豎琴的天籟之音與豎笛的俏皮活潑。此外還有兩段特別節目：「弦樂管樂大 PK」將由豎笛和大提琴同台比拼，看豎笛一節節變短、大提琴越來越少弦時，誰還能繼續演奏？另一段精彩橋段則是當大提琴悠揚奏響聖桑〈天鵝〉時，過去只在馬戲團演出的大環將靈活翻轉舞動，視覺與聽覺交織出震撼人心的美感，讓觀眾在驚嘆與感動中，體驗音樂與舞台藝術交融的獨特魅力。