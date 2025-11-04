聽新聞
健康你我他／明知小魚多刺 貪家鄉味中招

聯合報／ 文．圖／洪金鳳（高市左營）
由於小魚刺多，在成長期間我一直不敢吃小魚，深怕一不小心，魚刺卡在喉間，進退不得。圖／洪金鳳提供
由於小魚刺多，在成長期間我一直不敢吃小魚，深怕一不小心，魚刺卡在喉間，進退不得。圖／洪金鳳提供

我的成長期居住於海島澎湖，爸爸在漁市場工作，我們家最不缺的食材就是海鮮，尤其爸媽喜歡吃魚，所以我們家的餐桌上擺放的不是清蒸小魚，就是煎炸的魚類，還有新鮮魚種烹調的湯品。

爸媽吃起小魚，那津津有味的感覺展現在他們滿足的臉龐裡，由於小魚刺多，所以在成長期間，我一直不敢吃小魚，深怕一不小心，魚刺卡在喉間，進退不得。

我結婚移居高雄後，才開始學會吃小魚。因為爸媽每隔一段時間會從澎湖到高雄來探視我們，總會帶來一大箱海鮮，有魚、有蝦、有蟹，我都會讓出廚房，讓媽媽當起城市烹調手，在她三兩下的巧手烹煮後，一桌海鮮大餐就擺放在眼前，老公和兒子們也都吃得開心幸福。

媽媽煮的菜有濃濃的家鄉味，就連我以前不敢吃的小石斑魚湯，我在他們的指導下，也學會如何入口入喉。爸媽在高雄小住幾日，就打道回府，回澎湖前還不忘叮嚀我要煮飯菜跟魚湯給老公及兒子們吃，我應允但煮出來的味道還是不如媽媽烹調出的道地澎湖味。

小石斑魚湯，老公和兒子都只喝湯，魚肉擺一邊，大部分的魚肉都是由我獨享，有一回不小心讓魚刺卡在喉間，真的非常難受，趕忙到耳鼻喉科就醫，當醫師幫我從喉間取出魚刺的當下，那種舒爽、豁然開朗的感覺，只有親身經歷過的人才知道。

