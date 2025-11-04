餐廳腸桿菌超標 醫憂幼兒、免疫力低者吐瀉脫水

國人喜愛吃到飽，對Buffet、火鍋、燒肉趨之若鶩，但近年來發生多起不合格事件，連高價自助餐也出事。食藥署公布「114年吃到飽餐廳稽查專案」結果，整體抽驗合格率為96.5%，有知名餐廳驗出腸桿菌超標。醫師提醒，幼兒、免疫功能低下者對感染的抵抗力較弱，吃到不潔食物，恐腹瀉、嘔吐、發燒，嚴重甚至脫水。

昕新智慧診所院長朱光恩表示，腸桿菌科細菌廣泛存在於環境中，可經由食物、水、人與人接觸或動物接觸等途徑傳播。大腸桿菌及大腸桿菌群常被用來監測食品是否遭受汙染，或是製程有無衛生缺失。餐廳的桌面、砧板、刀具、器皿等，都可能藏匿與繁殖致病菌，若員工、客人手部沒清潔，可能導致細菌傳播。

今年吃到飽餐廳稽查，總計稽查145家，並抽驗229件成品及相關食材，合格率為96.5%。食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，有6家業者，經抽檢現場調製的即食食品，檢出腸桿菌科不合格，代表環境、人員、水源、器具或儲存環節有潛在的衛生疏失。

「漢來海港」台北天母SOGO店的蘋果醋及日式煎茶（無糖）、「饗麻饗辣PLUS」LALAPORT南港店的紅玉紅茶台茶十八號、「野村燒肉」桃園店茉香綠茶、桃園「胖肚肚燒肉」日式煎茶、「好好吃肉韓式烤肉吃到飽」台中一中店無糖綠茶、花蓮「赤物日式燒肉」日式煎茶均驗出腸桿菌科不合格，分別裁處新台幣4萬元、3萬元，並要求限期改善。

朱光恩提醒，為確保食品安全，除了注意餐廳的環境外，個人也要加強手部清潔，並建立良好的衛生習慣，例如進食前、如廁後洗手，以肥皂或洗手劑徹底「濕、搓、沖、 捧、擦」，才能有效防範。

吃到飽若一次吃進過多食物，恐導致腸胃過度負擔，造成消化不良。朱光恩強調，不論吃什麼餐點，吃八分飽就好。難得吃到飽，可選擇平常較少吃到的食材，另搭配綠色蔬菜，烹調以蒸煮為主、少油炸。雖然飲料、甜點、冰淇淋無限量供應，吃多會熱量爆表。