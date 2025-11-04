聽新聞
0:00 / 0:00

餐廳腸桿菌超標 醫憂幼兒、免疫力低者吐瀉脫水

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
吃到飽若吃進過多食物，恐導致腸胃過度負擔，造成消化不良。圖／123RF
吃到飽若吃進過多食物，恐導致腸胃過度負擔，造成消化不良。圖／123RF

國人喜愛吃到飽，對Buffet、火鍋、燒肉趨之若鶩，但近年來發生多起不合格事件，連高價自助餐也出事。食藥署公布「114年吃到飽餐廳稽查專案」結果，整體抽驗合格率為96.5%，有知名餐廳驗出腸桿菌超標。醫師提醒，幼兒、免疫功能低下者對感染的抵抗力較弱，吃到不潔食物，恐腹瀉、嘔吐、發燒，嚴重甚至脫水。

昕新智慧診所院長朱光恩表示，腸桿菌科細菌廣泛存在於環境中，可經由食物、水、人與人接觸或動物接觸等途徑傳播。大腸桿菌及大腸桿菌群常被用來監測食品是否遭受汙染，或是製程有無衛生缺失。餐廳的桌面、砧板、刀具、器皿等，都可能藏匿與繁殖致病菌，若員工、客人手部沒清潔，可能導致細菌傳播。

今年吃到飽餐廳稽查，總計稽查145家，並抽驗229件成品及相關食材，合格率為96.5%。食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，有6家業者，經抽檢現場調製的即食食品，檢出腸桿菌科不合格，代表環境、人員、水源、器具或儲存環節有潛在的衛生疏失。

「漢來海港」台北天母SOGO店的蘋果醋及日式煎茶（無糖）、「饗麻饗辣PLUS」LALAPORT南港店的紅玉紅茶台茶十八號、「野村燒肉」桃園店茉香綠茶、桃園「胖肚肚燒肉」日式煎茶、「好好吃肉韓式烤肉吃到飽」台中一中店無糖綠茶、花蓮「赤物日式燒肉」日式煎茶均驗出腸桿菌科不合格，分別裁處新台幣4萬元、3萬元，並要求限期改善。

朱光恩提醒，為確保食品安全，除了注意餐廳的環境外，個人也要加強手部清潔，並建立良好的衛生習慣，例如進食前、如廁後洗手，以肥皂或洗手劑徹底「濕、搓、沖、 捧、擦」，才能有效防範。

吃到飽若一次吃進過多食物，恐導致腸胃過度負擔，造成消化不良。朱光恩強調，不論吃什麼餐點，吃八分飽就好。難得吃到飽，可選擇平常較少吃到的食材，另搭配綠色蔬菜，烹調以蒸煮為主、少油炸。雖然飲料、甜點、冰淇淋無限量供應，吃多會熱量爆表。

食安 吃到飽 大腸桿菌 腸胃炎 食物中毒

延伸閱讀

止痛藥吃多會上癮又沒效？食藥署揭正解：2症狀越早吃越有效

休傑克曼淪世界大渣男！首帶小三公開放閃　前妻怒「知三當三」大綠茶

綠茶拋「分手」震撼彈！撕破臉對簿公堂　決裂細節全曝光

控血糖只能嚴控飲食？專家曝穩血糖最強1招簡單又有效，卻常被忽略

相關新聞

憂4G吃到飽方案被聯合下架 王鴻薇籲NCC注意電信業者壟斷

5G通訊技術持續發展，4G通訊技術資費出現變化，國民黨立委王鴻薇表示，目前國內三大電信幾乎將全面停售經銷通路4G吃到飽資...

桃機三航廈北廊廳拚年底啟用 陳世凱視察營運整備情形

為提升桃園機場整體服務品質及運能，北登機廊廳工程目前正進行各種營運設備與服務設施進場，及相關工程系統整合、調校等作業，工...

桃機第三航廈北登機廊廳預計年底試營運 陳世凱實地視察瞭解工程進度

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計今年底試營運，機場公司為提升整體服務品質及運能，目前正進行各種營運設備與服務設施進場，...

地方建議：高溫假因地制宜、行業有別

立法院交通委員會審查立委提案「氣象法」修正草案，將高溫納入災害天氣，未來有望放「高溫假」。地方政府表示，法規還在討論中，...

勞團呼籲：低溫假也應列入修法考量

勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明表示，訂高溫指標設預警機制是好事，職安署去年已修正「職業安全衛生設施規則」，針對高溫...

12歲以下一孩家庭可聘外傭 傳年底公布政策

賴清德總統有意讓十二歲以下的「一孩家庭」聘外籍家庭幫傭，昨有媒體報導，行政院持續研議，最快年底公布政策與配套，可能將現行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。