健康主題館／疫苗百百種 成人施打2考量

隨著年齡增長、壓力累積與作息不規律，成人的免疫力會逐年下降。許多人以為「長大後就有免疫力」，其實成人仍需定期補強。

疫苗不僅能預防疾病，更是維持健康與生活品質的重要投資。公費肺炎鏈球菌、流感及新冠疫苗已開打，除了這三種耳熟能詳的肺炎相關疫苗，建議成人還需規畫接種幾種疫苗，以增強對疾病的防禦。

成人應依年齡與健康狀況規畫接種時程，常見疫苗包括流感、新冠、A型與B型肝炎、人類乳突病毒（HPV）、肺炎鏈球菌、帶狀疱疹及呼吸道融合病毒（RSV）等。

圖／粘曉菁醫師提供

流感疫苗建議每年接種一次，新冠疫苗則應依衛福部最新指引施打。A、B型肝炎疫苗可預防肝炎及其相關併發症，是成人免疫力的重要防線。

19至26歲族群完成人類乳突病毒疫苗三劑（於0、2、6個月施打），可預防子宮頸癌、肛門癌、口咽癌及生殖器疣。HPV不僅影響女性，男性接種同樣能降低感染與傳播風險，對伴侶健康及建立安全關係皆有助益。

50歲後免疫力明顯下降，帶狀疱疹與肺炎成為主要健康威脅。建議接種非活性基因重組型帶狀疱疹疫苗兩劑（間隔2至6個月），可有效預防發作並減少發作時嚴重度。

肺炎鏈球菌疫苗則能預防因感染引起的肺炎、腦膜炎及敗血症。

常見種類包括13價、15價、20價結合型（PCV13、PCV15、PCV20）及23價多醣體型（PPV23）。其中，PCV13或PCV15可搭配PPV23施打以延長保護力，而PCV20則可單劑完成防護。

此外，高齡與慢性病患者也可考慮接種呼吸道融合病毒疫苗，以加強呼吸道防護。

部分疫苗可同時施打，有些則需間隔2至4周以上，應由醫師評估，以確保安全與效果。呼籲大家，均衡飲食、規律運動與良好作息，能與疫苗防護形成雙重屏障，全面提升免疫力，預防疾病、守護健康。