便祕恐是失智前兆 3穴道助腸胃蠕動

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

秋天主「燥」，這個季節最容易便祕，中醫師朱益智表示，長期大腸機能異常，會導致大便變得乾硬不易排出，或是解便的次數減少，除了飲水、纖維攝取不足外，長輩慢性便祕可能是失智症的前兆之一。便祕雖然是腸胃不適，但腸道免疫系統紊亂會影響大腦中樞神經，認知功能出現障礙。

根據國際期刊「CNS Neuroscience &Therapeutics」的研究指出，便祕可能引發腸道微生菌的結構產生變化，影響腸道免疫系統。近年「腦腸軸系統」備受關注，如果腸道菌亂、便祕頻繁，可能是神經退化性疾病的早期預警信號。

醫學上便祕定義：每周排便少於3次、解便困難及糞便乾硬、有解便感卻排不出來、解便後仍覺得排不乾淨。朱益智說，便祕原因可歸為腸胃蠕動緩慢及糞便排出困難，可能是短期壓力太大或是飲食造成便祕，也可能是長期體質與生活習慣累積的結果。

排便困難，除了情緒焦躁，還會讓腸道健康失衡，直接影響大腦。朱益智以「Neurology」期刊的內容指出，長期不當使用瀉藥的人，罹患失智症的風險提高64%。原因是身體的腸道菌相失衡，壞菌過多，讓累積在身體的毒素無法順利排出，漸漸影響到免疫系統，甚至透過迷走神經影響大腦的認知功能。

預防便祕，朱益智建議，要多攝取富含膳食纖維的蔬菜、水果、全穀類，另補充好菌如優格、發酵食物，避免高油脂、過度加工食物。還可以透過3大「通便穴」按摩，促進腸道蠕動、幫助排便。

