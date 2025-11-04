開放12歲以下一孩家庭聘外傭？婦團轟偏向富人「未解決托育問題」

行政院將放寬外籍家庭幫傭聘僱條件，家有十二歲以下孩童的「一孩家庭」也能申請外傭，最快年底公布政策與配套措施，家長團體與婦女團體強烈反彈，批評政策偏向富裕家庭，未觸及托育結構性問題。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，台灣少子化根源在於工時過長與公共托育資源不足，政府若放寬外傭聘僱條件，等於變相鼓勵民眾以更高工時換取更多收入，不認為這是好的政策。

覃玉蓉說，能請得起外傭的，多半是經濟條件較好的中高收入家庭，請得起的人，就可以用更多工時去賺更多錢，這樣的政策邏輯非常奇怪。台灣家庭育兒困境在於「托育太貴、工時太長」兩大問題，導致生育意願低迷，政府應該從結構改革著手，縮短工時、提升托育普及率，才是長遠之計。

雲林縣家長協會總幹事楊廖敏芳批評，開放一孩家庭聘外傭的政策「本末倒置」，實際受惠者仍是中高收入家庭，薪資不高的弱勢家庭根本請不起外傭。