12歲以下一孩家庭可聘外傭 傳年底公布政策

聯合報／ 記者黃婉婷李柏澔／台北報導
政府擬放寬家有十二歲以下的一孩家庭申請外籍幫傭，民團批，這是給經濟條件好的家庭「VIP通道」。記者林俊良／攝影
政府擬放寬家有十二歲以下的一孩家庭申請外籍幫傭，民團批，這是給經濟條件好的家庭「VIP通道」。記者林俊良／攝影

賴清德總統有意讓十二歲以下的「一孩家庭」聘外籍家庭幫傭，昨有媒體報導，行政院持續研議，最快年底公布政策與配套，可能將現行家庭幫傭每月的五千元現行就業安定費，提高至八千元，藉此「以價制量」。但行政院昨天未證實，僅稱勞動部尚在研議。

勞動部指出，正與衛福部等相關部會，依行政院指示，在本國勞工就業優先、兼顧照顧品質與減輕家庭照顧負擔等三原則下，謹慎評估外籍幫傭政策，並廣納社會各方意見，正進行評估中。

現行家庭申請外籍幫傭門檻高，每戶以一人為限，且要符合家中有三名以上的六歲以下子女，或有四名以上十二歲以下子女，且其中兩名為年齡六歲以下，或將家中老幼成員的年齡計算點數加總，滿十六點才能申請。勞動部統計，截至今年七月底，外籍家庭幫傭人數僅兩千人。

賴總統九月接受自由時報專訪時，觸及女性勞動力釋出，他說，未來擬讓家庭只要有一個小孩就能聘請家庭幫傭，且不一定要六歲以下，十二歲以下也能聘請。

此政策引發勞工團體、托育團體及家事業者反彈，據了解，政院官員近來數度與相關團體交換意見，正擬定政策方向與相關配套措施，以及衝擊影響評估，因此未與十月卅日通過的「跨國勞動力精進方案」一同公布。

