勞團呼籲：低溫假也應列入修法考量

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明表示，訂高溫指標設預警機制是好事，職安署去年已修正「職業安全衛生設施規則」，針對高溫要求雇主擬定保護勞工的措施，未來也會根據氣象法的修法滾動修正。勞團則建議，低溫假也應列入考量。

台灣勞工陣線協會秘書長楊書瑋認為，除了高溫帶來的熱危害，寒流帶來的衝擊可能更大，他建議氣象法應將低溫假等一併列入討論。而「高溫假」牽涉給薪問題，牽涉的層面極廣，他認為勞動部之前針對熱危害已訂定與修正相關指引，將指引確實落實，對勞工的幫助更大。

勞動部職安署去年八月修正「職業安全衛生設施規則」，當戶外熱危害風險達最高等級第四級時，雇主未在作業場所設置遮陽設施，以及可以降低作業環境溫度的設備，並在鄰近處設置陰涼的休息場所等，最高可開罰到卅萬元。張國明表示，勞動部針對熱危害，提出的解決方案不是「給假」，而是如何讓勞工的工作空間避開熱危害。氣象法修法若能明訂高溫標準、發布高溫特報，對勞雇雙方來說有預警機制，也有明確的標準可遵守。

張國明表示，放「假」需要凝聚企業、經濟部共識，勞工也未必願意放沒有工資的高溫假，目前全世界也沒有哪一個國家有放「高溫假」。但如果氣象署能固定發布高溫特報，讓勞雇雙方開始了解高溫議題、做好防範措施，並慢慢凝聚共識，也許再過個十年，便會出現法定的高溫假。

