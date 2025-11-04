聽新聞
假日輕急症中心首日8據點僅收個位數 健保署：有待宣傳

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

衛福部「周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）」試辦計畫十一月二日登場，全國十三個據點日診、夜診累積二五五人，其中台南永川醫院單一據點收治一四六人，其餘十二據點平均不到十人，反應遠不如預期，健保署直言「宣傳仍有加強空間」。

健保署醫務管理組長劉林義說，前天十三處ＵＣＣ據點共收治二五五名輕症患者，就醫原因主要為呼吸道感染（九十九人）、簡單傷口處理（卅六人）、小兒不適（廿五人）、腸胃道疾病（廿二人）等。

至於各據點就醫人數，以台南市永川醫院一四六人次最多，另有四家醫院收治人數超過十人，其餘八家假日輕急症中心收治患者人數均為個位數，以投入人力、預算來推估，不敷成本，一名輕症患者可能花上數萬元健保經費。

劉林義表示，上路首日，六都十三個據點只二五五人就醫，顯示還有宣傳空間，將廣為集中宣導去過ＵＣＣ看診的民眾就醫經驗，例如，醫療環境整齊寬敞，不用排隊，未來如慢慢出現口碑，贏得信賴，相信愈做愈好。

「ＵＣＣ政策才剛開始，需要一段時間醞釀。」劉林義說，已要求各區區管中心與六都衛生局合作，另請健保署、各縣市衛生局、各醫事團體加強宣傳力道。此外，這幾天將在健保署的健保存摺，以及社群媒體捷運燈箱等管道強力宣導。

台南市永川醫院表現優異，劉林義說，南區管理中心最近幾周廣為宣傳，結合村里的心衛師、個管師等，舉辦推廣活動，並至臨近的成大醫院張貼告示，許多患者家屬因此知道假日如出現輕症可至ＵＣＣ就醫。已請各區區管中心及衛生局學習台南模式。

