假日輕急症中心首日成效不如預期 專家：民眾還在觀望

「周日及國定假日輕急症中心（ＵＣＣ）」試辦首日，成效不如預期，馬偕醫院總院長張文瀚、新光醫院副院長洪子仁均認為，想改變民眾就醫習慣，無法一蹴可幾，除提高宣傳力道，如收治需轉診的重症個案，應透過「綠色轉診通道」，緊急後送。

ＵＣＣ目前僅六都十三個據點，張文瀚認為有三大問題待解決，包括普及度不高，就醫就近性不高，另民眾、病家對於ＵＣＣ信賴不足，也有待建立。

「應給予ＵＣＣ一段時間。」張文瀚說，從了解、認知到改變就醫習慣，至少需要三至四周，假日輕急症中心是否真能改變民眾就醫習慣，至少須要觀察一個月，期間還需做足宣導。

台北及淡水馬偕醫院一年急診就醫患者達十九萬人次，平均每日超過五百例，張文瀚表示，ＵＣＣ對於降低自家醫院急診量能效果應該有限，是否真能降低急診壅塞，則需一段較長時間追蹤觀察。

新光醫院副院長洪子仁說，ＵＣＣ首日看診狀況不理想，主要因為民眾還不太清楚詳細內容，仍處於觀望階段，加上看診地點未必方便，短時間內很難建立對於醫師信任感；因此，「綠色轉診通道」應密切連結至後送大型醫院，擬定妥善轉診機制。

洪子仁認為，ＵＣC邁出分級醫療改革第一步，但應加強宣導，善用「健保快易通」App、ＬＩＮＥ官方帳號及醫院網站等管道，讓民眾清楚知道假日就醫多了一個選擇。

全國診所周日開診率僅兩成，多為小兒科、耳鼻喉科、眼科等，洪子仁提醒，政府應整合基層假日開診資訊、ＵＣＣ資源，兩者形成互補關係，有助緩解大醫院急診壅塞，建置假日安心就醫的友善環境。