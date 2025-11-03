中華民國童軍總會遠赴加勒比海 宣傳台灣主辦世界羅浮大會獲好評

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
中華民國童軍總會際關係委員會主委盛孝銘（右一）率領代表團，遠赴加勒比海庫拉索泛美洲童軍領袖會議，為台灣主辦2029年世界羅浮大會展開國際宣傳。圖／中華民國童軍總會提供
第29屆泛美洲童軍領袖會議2025年10月30日至11月2日，在加勒比海島國庫拉索（Curaçao）舉行，中華民國童軍總會派遣代表團出席，由童軍總會國際關係委員會主委盛孝銘，委員王伶聿及童軍夥伴李夏皜，代表童軍總會理事長高國倫參加，為2029年台灣舉辦第17屆世界羅浮大會（17th World Scout Moot），向美洲國家童軍團體展開宣傳。

這場泛美洲童軍領袖會議有來自北美、中美、加勒比海及南美洲等地區約30餘個國家，將近200位童軍領袖參加，研討童軍運動的發展方向與區域合作。

台灣將在2029年再次主辦世界羅浮大會，世界羅浮大會是世界童軍運動的重要青年盛會，參加對象為年齡17歲至25歲青年童軍。中華民國童軍總會代表團前往庫拉索，向美洲各國介紹中華民國籌備進度與會議主題，同時蒐集各國建議與回饋，作為籌備活動重要參考，希望能夠透過國際活動，展現台灣在國際童軍舞台的實力與熱情。

中華民國童軍總會設立展示攤位，與美洲各國代表交流，獲得各國廣泛關注與熱烈回響。各國童軍代表對台灣旅遊資訊、氣候特色、交通便利及活動內容，接表達高度興趣，這些國家包括貝里斯、烏拉圭、加拿大、哥斯大黎加、巴西、千里達托貝哥、庫拉索、多明尼加、哥倫比亞、美國、墨西哥、厄瓜多、巴拉圭、荷屬阿魯巴、智利、委內瑞拉、秘魯及巴拿馬等。

泛美洲區童軍領袖會議11月2日落幕，中華民國童軍總會代表團持續推動國際交流，11月15日至21日繼續前往阿拉伯聯合大公國阿布達比，參加阿拉伯區童軍領袖會議，持續向全球推廣「2029世界羅浮大會在台灣」，展現中華民國童軍的熱情與國際影響力。

