飛航組員休息時間不足挨罰百萬 華航將提行政救濟

中央社／ 台北3日電
桃園市政府勞動局日前認定，華航的飛航組員違反勞基法的繼續工作4小時有30分鐘休息時間規定，依法裁罰新台幣100萬元。聯合報系資料照
桃園市政府勞動局日前認定，華航的飛航組員違反勞基法的繼續工作4小時有30分鐘休息時間規定，依法裁罰新台幣100萬元。華航表示，均依民航法規辦理，將尋求行政救濟。

根據勞動基準法第35條規定，勞工繼續工作4小時，至少應有30分鐘之休息。但實行輪班制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行調配其休息時間。

華航今天發出重大訊息表示，桃園市政府勞動局於114年10月7日實施勞動檢查，以華航飛航組員2人派遣未安排休時違反勞動基準法第35條規定，裁處罰鍰新台幣100萬元。

華航強調，空勤組員派遣均依民用航空法辦理，將尋求行政救濟，並持續秉持幸福企業理念，重視組員身心健康，致力打造友善職場環境。

