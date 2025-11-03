桃機三航廈北廊廳拚年底啟用 陳世凱視察營運整備情形

為提升桃園機場整體服務品質及運能，北登機廊廳工程目前正進行各種營運設備與服務設施進場，及相關工程系統整合、調校等作業，工程團隊全力投入，務使各項設施設備做好試營運準備工作。

交通部長陳世凱為瞭解工程進度與現場執行情形，於11月3日前往北登機廊廳工區，實地視察全長738公尺、編號D11至D18共8個登機門。部長除指示機場公司務必秉持「安全第一、品質為先」原則，確實掌握施工時程與測試成果，確保試營運如期啟動外，並特別感謝全體工程及監造人員在緊湊工期下的努力與付出，期勉大家在最後階段持續保持專業與團隊合作精神，共同完成這項重要建設。

機場公司表示，北登機廊廳完工啟用後，將新增8個登機門及寬敞明亮的候機空間，提升航班運作彈性並改善旅客候機舒適度，對整體航廈營運效能具有顯著助益。面對工程的「最後一哩路」，機場公司及各參與團隊將持續全力衝刺，齊心協力達成目標，為國門服務再升級。