桃機第三航廈北登機廊廳預計年底試營運 陳世凱實地視察瞭解工程進度

桃園國際機場第三航廈北登機廊廳預計今年底試營運，機場公司為提升整體服務品質及運能，目前正進行各種營運設備與服務設施進場，及相關工程系統整合、調校等作業，工程團隊全力投入，務使各項設施設備做好試營運準備工作。交通部長陳世凱為瞭解工程進度與現場執行情形，今天下午實地至北登機廊廳視察。

陳世凱視察時指示機場公司，務必秉持「安全第一、品質為先」原則，確實掌握施工時程與測試成果，確保試營運如期啟動外，陳世凱也特別感謝全體工程及監造人員在緊湊工期下的努力與付出，期勉大家在最後階段持續保持專業與團隊合作精神，共同完成這項重要建設。