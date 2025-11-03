憂4G吃到飽方案被聯合下架 王鴻薇籲NCC注意電信業者壟斷

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
5G通訊技術持續發展，4G通訊技術資費出現變化，國民黨立委王鴻薇憂心，4G吃到飽恐被聯合壟斷下架，全台1700萬用戶未來被迫提高成本。圖／王鴻薇提供
5G通訊技術持續發展，4G通訊技術資費出現變化，國民黨立委王鴻薇表示，目前國內三大電信幾乎將全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，這大多數民眾需求的方案恐被聯合壟斷下架，屆時全台1700萬用戶將被迫提高資費，呼籲NCC應注意電信業者是否有不合理壟斷狀況。

王鴻薇指出，遠傳與台灣大哥大從本月開始，全面停售經銷通路4G吃到飽資費方案，只剩直營門市與網路申辦，市場觀望中華電信也極可能跟進，據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，截至今年，全台4G用戶數仍高達1752萬戶。

王鴻薇表示，已有不少民眾反映，即便我國對於4G需求不少，但不同家電信業者不約而同，默默減少申辦管道，變相迫使消費者升級，或是採用非吃到飽更高資費的方式。細究消費者不升級原因，根據NCC調查就指出，原因主要出在「5G資費較高、部分手機未支援5G、對4G網速與服務滿意」，可以看出經濟考量與設備適配性的因素是主因，若電信業者聯合下架，對於這將近1700萬的用戶，強迫背上沈重的負擔。

王鴻薇認為，以目前資費來看，各大電信號稱的5G吃到飽資費，都不是真正的吃到飽，三大電信官網來看，都有號稱5G吃到飽方案，但其實提供也只有20多GB的5G流量，之後就要降速，但是民眾4G吃到飽方案，月租費價差約兩成左右，確實是不小的負擔。

王鴻薇表示，即使電信業者已將重心轉向5G，政府仍然應該為多數用戶網路品質及生活成本把關，目前全台仍是以4G用戶較多，4G服務顯然難以完全退場，以全台5G網路基礎建設來看，現階段也不到NCC強制要求電信業者關閉4G網路的地步，為保障消費者相關權益，以及大多數民眾需求，NCC應該注意電信業者是否有不合理壟斷下架特定網路資費狀況，保障合理網路資費環境。

以前是4G時代，現在進入5G時代高速傳輸。圖／聯合報系資料照片
以前是4G時代，現在進入5G時代高速傳輸。圖／聯合報系資料照片

