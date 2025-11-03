假日輕急症中心上路首日全台255人就醫 健保署：政策起步需時間醞釀　

衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，全國13個據點昨正式上路。健保署最新統計，全國13個UCC，日診總看診166人，夜診89人，總計255人，以症狀區分，前三名為呼吸道感染99人、簡單傷口36人、小兒不適25人，其他症狀如肌肉拉傷、魚刺卡住、流鼻血、慢性病急症如痛風等53人。據統計，UCC上路第一天，以台南市永川醫院就醫患者最多達140多人。

健保署醫務管理組長劉林義表示，全國UCC昨收治患者總計255人包括內兒科109人，外科146人。看診結果，日診有3人透過綠色通道轉送，1位轉敏盛醫院，2位轉奇美醫院；夜診有1位因頭部受傷轉中榮治療。

以症狀區分，呼吸道感染99人，簡單傷口36人，小兒不適25人，發腸胃道疾病22人，發燒20人，其他症狀如肌肉拉傷、魚刺卡住、流鼻血、慢性病急症如痛風等53人。

UCC上路首日就醫患者人數相對冷清。劉林義說，本周日為UCC上路第一天，民眾可能還不是很清楚，健保署也不會預估會有多少民眾生病，但期望UCC成為民眾周日就醫的另一管道，而上路首日全國13處就醫255人，顯示還有宣傳的空間。衛福部長石崇良也說，最大的願望是看到台大醫院急診患者慢慢變少，最好是沒有。

劉林義說，經了解，第一天UCC就醫人次最多的，台南市永川醫院UCC上路前，南區管理中心花了很多宣傳工作，並結合村里的心衛師、個管師等，針對患者做了相當多的推廣活動，甚至是臨近的成大醫院，都讓患者知道假日輕症可以到UCC就醫，已請各區區管中心及衛生局學習台南的模式。

劉林義表示，在增加UCC就診人數，也會要求各區區管中心與六都衛生局合作，包括健保署、衛生局、各醫事團體等管道都會加強宣傳力道，如健保署的健保存摺、社群媒體、捷運燈箱等管道全部都會用上，再來觀察下周日的收治成效。

「UCC政策才剛開始，需要一段時間的醞釀。」劉林義指出，目前也會藉由曾前往UCC看診民眾的就醫經驗，廣為宣傳，像是台北市立聯合醫院信義門診部提供好的就醫環境、不用排隊，慢慢的口耳相傳散佈出去，大家共同努力，讓UCC愈做愈好。