快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

荷爾蒙陽性乳癌新藥納健保 數百轉移性癌友受惠

中央社／ 台北3日電

繼三陰性乳癌第2線健保給付Trop-2抗體藥物複合體（ADC）後，健保署自10月1日起，部分局部晚期或轉移性荷爾蒙陽性、HER2陰性乳癌患者第3線也獲健保給付，預估數百轉移性癌友受惠。

根據國民健康署統計，乳癌連年高居台灣女性癌症發生率第一，其中荷爾蒙陽性乳癌病人占比超過6成，為最常見亞型。這類局部晚期或轉移性患者會使用荷爾蒙療法合併抑制劑，作為第1、2線治療選擇。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科主任李忠良近日透過新聞稿說明，部分局部晚期或轉移性荷爾蒙陽性乳癌患者可能在治療1年內對治療產生抗藥性，一旦惡化在過去僅能接受傳統化療作為第3線治療選擇。

李忠良分享，門診曾遇一名45歲職業女性，診斷時即為肝轉移晚期，接受抑制劑治療後腫瘤仍持續變大，改用化療後則出現明顯副作用，病人難以承受。所幸後續第3線使用Trop-2 ADC治療，2個月內癌症指數明顯下降、腫瘤縮小，已穩定治療半年以上，未出現明顯副作用。

根據國際臨床試驗結果，使用Trop-2 ADC治療亞洲組患者，整體存活期可延長至21.1個月，相較化療組多出8.8個月，副作用相對輕微。李忠良補充，Trop-2ADC不需基因檢測即可使用，是結合標靶與化療特性複合體藥物，利用抗體專一性將化療藥物送進癌細胞，精準擊殺癌細胞。

台灣乳癌患者以年輕型與停經前女性居多，她們多是家庭與職場的支柱。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，這次給付上路後，預估未來5年每年將有超過700名乳癌患者受惠，可望大幅減輕癌友與其家庭負擔，讓癌友不因藥費無法接受創新療法，有望延長存活期。

乳癌 患者 健保署

延伸閱讀

抗癌騎士單車環台首站抵達宜蘭 他曝大腸癌3期活過16年關鍵原因

醫奉35／癌症希望基金會：讓每一位癌友更有力量面對困境

乳癌防治月和信醫院邀國際大咖交流 乳癌病人5年存活率91％獲肯定

癌友憂家人擔心不敢說病情 病友團體辦親子營盼化癌症威脅為守護力量

相關新聞

周末恐又有颱風生成！這3天最接近台灣 下周更強東北季風緊接而來

關島附近周三恐出現熱帶性低氣壓，周五至周末增強為颱風，中央氣象署預報員曾昭誠表示，該熱低預估下周二至四最接近台灣，帶來的...

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

第39屆吳舜文新聞獎今天公布入圍名單，聯合報高達6件作品入圍。包括「從毒寶寶到受虐老人，法醫解剖刀下的4道社會傷痕」入圍...

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

串流媒體平台競爭激烈，不少人一次擁有許多串流平台帳號，如今卻有串流平台正式喊卡，KKTV今日（3日）在臉書粉絲團公告，KKTV將與LINE TV整合，於2026年1月1日起停止更新，KKTV也有做出雙平台帳號整合服務，方便用戶轉移至LINE TV，而《科技玩家》也發現，先前LINE宣布今年第4季起增添更多日劇、動畫與綜藝等內容，或許就是和KKTV有關，引起網友熱議。

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

國人喜愛吃到飽，對Buffet、火鍋、燒肉趨之若鶩，但近年來發生多起不合格事件，連高價自助餐也出事。衛福部食藥署公布「1...

北榮打造流感衛教策展 趣味互動打造防疫新視角

流感季提早報到！台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手台北榮民總醫院舉辦「流感重症OUT！」衛教策展，今天起至7日在北榮中正大廳登...

抗癌騎士單車環台首站抵達宜蘭 他曝大腸癌3期活過16年關鍵原因

台灣抗癌協會主辦「不倒騎士．騎出生命」單車環台，50位抗癌勇士展開為期10天、1100公里圓夢之旅，今天首站來到宜蘭，癌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。