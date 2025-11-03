北榮打造流感衛教策展 趣味互動打造防疫新視角

流感季提早報到！台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手台北榮民總醫院舉辦「流感重症OUT！」衛教策展，今天起至7日在北榮中正大廳登場，以人氣LINE角色「醜白兔」打造趣味互動展區，傳遞流感防治知識。

北榮胸腔部主任陳育民提醒，流感並非普通感冒，A型H3N2病毒具高傳染性與變異性，對高齡者、慢性病患及免疫低下族群威脅極大，常見病程為「流感三部曲」上呼吸道感染、免疫反應啟動、嚴重併發症，若延誤治療恐致肺炎甚至多重器官衰竭。