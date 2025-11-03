快訊

北榮打造流感衛教策展 趣味互動打造防疫新視角

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手台北榮民總醫院舉辦「流感重症OUT！」衛教策展，中午在北榮中正大廳登場，北榮胸腔部主任陳育民提醒，流感並非普通感冒，A型H3N2病毒具高傳染性與變異性，對高齡者、慢性病患及免疫低下族群威脅極大。記者林伯東／攝影
流感季提早報到！台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手台北榮民總醫院舉辦「流感重症OUT！」衛教策展，今天起至7日在北榮中正大廳登場，以人氣LINE角色「醜白兔」打造趣味互動展區，傳遞流感防治知識。

北榮胸腔部主任陳育民提醒，流感並非普通感冒，A型H3N2病毒具高傳染性與變異性，對高齡者、慢性病患及免疫低下族群威脅極大，常見病程為「流感三部曲」上呼吸道感染、免疫反應啟動、嚴重併發症，若延誤治療恐致肺炎甚至多重器官衰竭。

北榮副院長侯明志表示，展覽結合醫學專業與趣味設計，強化民眾對流感症狀與抗病毒藥物使用時機的認識，讓健康教育走入生活。北榮感染管制中心主任林邑璁也提醒，今年病毒傳染力強，「一人中鏢、全家感染」屢見不鮮，呼籲勤洗手、戴口罩、及早就醫，共同迎戰流感季。

台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手台北榮民總醫院舉辦「流感重症OUT！」衛教策展，中午在北榮中正大廳登場，北榮副院長侯明志（中）、北榮胸腔部主任陳育民（左三）出席，以人氣LINE角色「醜白兔」打造趣味互動展區，傳遞流感防治知識。記者林伯東／攝影
台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手台北榮民總醫院舉辦「流感重症OUT！」衛教策展，中午在北榮中正大廳登場，北榮副院長侯明志表示，展覽結合醫學專業與趣味設計，強化民眾對流感症狀與抗病毒藥物使用時機的認識，讓健康教育走入生活。記者林伯東／攝影
