周末恐又有颱風生成！這3天最接近台灣 下周更強東北季風緊接而來

關島附近周三恐出現熱帶性低氣壓，周五至周末增強為颱風，中央氣象署預報員曾昭誠表示，該熱低預估下周二至四最接近台灣，帶來的雨勢與東北季風類似，但產生共伴效應的機會不大；另外，周四東北季風減弱、水氣減少，但下周一再有另波東北季風增強，屆時北東仍有降雨機率。

曾昭誠說，海鷗颱風今上午8時增強為中度颱風，未來以偏西方向前進，移動過程中還有可能再增強，進入南海後，再往中南半島方向前進，對台灣基本上沒有影響。

而關島附近明、後2天可能會有熱帶系統發展，預估周三可能增強為熱帶性低氣壓，並於周五至周末期間生成為颱風，其路徑估先接近菲律賓東方再北轉，從台灣東方海面北上，「下周二至下周四最接近台灣」，其帶來的雨量與東北季風類似，但產生共伴效應的機會不大。

針對未來1周天氣，曾昭誠指出，明（4日）受到東北季風及華南雲雨區影響，中部以北、東半部、南部山區有降雨機率，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有較大雨勢，其他地區偶有飄雨。

周三（5日）僅受到東北季風影響，降雨範圍縮小，北部、宜花有局部短暫降雨，台東、恆春半島有零星短暫降雨，午後中南部山區有零星陣雨。

周四（6日）東北季風減弱，水氣減少，但桃園以北、宜花仍有局部短暫降雨，台東、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周五至下周一（7至10日）迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫降雨，午後中南部山區也有零星短暫降雨。

下周一（10日）有另波東北季風增強，北部、東半部有降雨機率，北部、宜蘭有局部短暫降雨，花東、恆春為零星降雨，午後中南部山區也有零星降雨。

溫度部分，曾昭誠表示，周三之前北部、宜蘭整天溫度約20至24度；周四白天回溫到27至29度，中南部及花東未來一周溫度變化不大，低溫約21至24度，高溫27至30度。