抗癌騎士單車環台首站抵達宜蘭 他曝大腸癌3期活過16年關鍵原因

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
台灣抗癌協會致贈縣政府感謝狀。記者戴永華／攝影
台灣抗癌協會主辦「不倒騎士．騎出生命」單車環台，50位抗癌勇士展開為期10天、1100公里圓夢之旅，今天首站來到宜蘭，癌友現身說法分享抗癌歷程，協會創會理事長吳興傳曾罹患大腸癌第三期，歷經開刀及12次化療後活了下來，自曝每天2小時流汗運動是他的活命之鑰。

「不倒騎士」圓夢公益活動今年邁入第13屆，來自台灣海內外的抗癌勇士及家屬共50位，年紀從40歲到84歲，涵蓋老中青三代的抗癌勇士，另有全台各地公益陪騎朋友300餘位，透過運動療癒身體與心靈對話，沿途行經宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、台中、苗栗，預計11月11日回到新北市，完成1100公里環台壯舉。

抗癌勇士今天冒著雨，首站來到宜蘭，全身淋濕，但臉上堆滿笑容，受到宜蘭縣代理縣長林茂盛及衛生局長徐迺維等人熱情歡迎。

每位不倒騎士背後都有一個令人動容的故事，創會理事長吳興傳今天與大家分享，他2009年被診斷是大腸癌第三期，經過治療後身體非常虛弱，靠著意志力，走向疾病後的復原期，2011年發起癌友單車環台，13年來吸引了不少癌友加入，他說「每天一身汗，醫生不用看」，現在每天至少2小時流汗運動，暢快淋漓，身心都獲得照顧。

林茂盛表示，隨著人口老化、飲食與生活習慣改變、環境中致癌物質等因素，癌症發生人數逐年增加，透過活動不僅能激勵癌友彼此打氣，也提醒民眾定期進行「六癌篩檢」子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌及胃癌等免費服務，不要害怕面對疾病。

衛生局表示，癌症並非絕症，只要早期發現、及時治療，5年存活率可達7成以上，保持規律運動、均衡飲食、良好作息與定期篩檢，都是預防癌症的關鍵。

抗癌騎士環島首站抵達宜蘭，創會理事長吳興傳（左二）分享自己的抗癌心路歷程，每天至少流汗2小時運動。記者戴永華／攝影
台灣抗癌協會「不倒騎士．騎出生命」單車環台，50位抗癌勇士展開為期10天、1100公里圓夢之旅，今天首站來到宜蘭，冒雨出發。記者戴永華／攝影
台灣抗癌協會「不倒騎士．騎出生命」單車環台，50位抗癌勇士展開為期10天、1100公里圓夢之旅，今天首站來到宜蘭，冒雨出發。記者戴永華／攝影
台灣抗癌協會主辦「不倒騎士．騎出生命」單車環台，50位抗癌勇士展開為期10天、1100公里圓夢之旅，今天首站來到宜蘭。記者戴永華／攝影
台灣抗癌協會「不倒騎士．騎出生命」單車環台，50位抗癌勇士展開為期10天、1100公里圓夢之旅，今天首站來到宜蘭，冒雨出發。記者戴永華／攝影
