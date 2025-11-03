假日急症中心首日255人就診 夜診1人頭部受傷轉中榮
六都假日急症中心昨天上路，首日的日夜班看診共計255人，分別為日診166人、夜診89人，多數患者是呼吸道感染、簡單傷口等，夜診有1人因頭部受傷轉中榮治療。
國內今年初出現急診壅塞，民眾和醫護怨聲載道。衛生福利部中央健康保險署推動假日急症中心（Urgent Care Center, UCC），主要對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，由診所醫師輪值，在週日與國定假日的上午8時至晚上12時，提供內（兒）科及外（骨）科治療。
UCC昨天上路，六都選定13個地點，根據健保署資料，日診總看診166人、夜診89人，總計255人，其中內兒科109人，外科146人。健保署醫務管理組長劉林義今天下午向媒體說明，之前回報日診169人，經進一步確定資料，有3人與夜診重複。
健保署提供「看診結果」資料，日診有3人透過綠色通道轉送，1人轉敏盛醫院，2人轉奇美醫院；夜診有1人因頭部受傷轉中榮治療。以症狀區分，發燒共20人，呼吸道感染99人，腸胃道疾病22人，簡單傷口36人，小兒不適25人，其他症狀53人，有肌肉拉傷、魚刺卡住、流鼻血等。
劉林義表示，新制上路首日人數偏少，推測與民眾就醫習慣不同有關，現在還在觀察期，未來將積極宣導，例如與捷運燈箱合作等；至於台南永川醫院半天就收治108人，進一步了解是因為當地積極宣導，再加上醫院位處市中心附近，交通較方便，因此就診人數最多。
