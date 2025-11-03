民航局追討遠航欠款逾億元 兩架客機遭拍賣、1機底價僅500萬元

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

遠東航空自2019年起，積欠民航局台北國際航空站機場服務費等相關費用逾億元。法務部行政執行署台北分署3日宣布，將在11日上午首次拍賣遠東航空名下兩架客機，且其中一架客機底價僅500萬元。不過拍賣價格似乎也不夠償還民航局，對此民航局回應，欠款已申請強制執行，民航局與相關航空站會持續追討。

台北分署指出，本次拍賣標的為遠航名下兩架客機。由於航空器屬特殊標的，市場少見、話題性高，無論是航空產業業者或尋求獨特收藏與投資標的的民眾，皆可視為「千載難逢的機會」。拍賣採現場及通訊投標兩種方式進行，民眾須填具投標書、檢附保證金並攜帶身分證件到場；有疑問者可直接洽詢執行署台北分署。

不過，外界關注此次拍賣能否補回部分欠款。以最低底價500萬元推估，兩架客機即便全數標出，金額仍遠不及逾億元債務。

對此，民航局表示，遠東航空的欠款早已申請強制執行，目前仍持續透過法律程序追討中。若最終仍無法追回，法院將依程序核發債權憑證，後續再依法處理。

