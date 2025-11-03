快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

聽新聞
0:00 / 0:00

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

聯合報／ 記者林秀姿
第39屆吳舜文新聞獎今天公布入圍名單，聯合報高達6件作品入圍。圖為入圍融媒體類的作品「新太空時代」。聯合報系資料照
第39屆吳舜文新聞獎今天公布入圍名單，聯合報高達6件作品入圍。圖為入圍融媒體類的作品「新太空時代」。聯合報系資料照

第39屆吳舜文新聞獎今天公布入圍名單，聯合報高達6件作品入圍。包括「從毒寶寶到受虐老人，法醫解剖刀下的4道社會傷痕」入圍深度報導獎文字類、「國在山河廢─直擊營建廢棄物毀國土調查報導」入圍調查報導獎、「全球瞭望—2024美選觀測系列報導」入圍國際新聞報導獎、「河好如初-讓我們與河流重修舊好」入圍嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎。

值得一提的是，深度報導獎融媒體類則共入圍兩件作品：「新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？」與「自辦重劃發財夢：玩弄人頭、套利百億 拆解一場圍繞土地的金錢遊戲」。

吳舜文新聞獎每年參賽作品眾多，是國內競爭激烈的新聞獎之一。本屆競賽獎項包括「深度報導獎-文字類」、「深度報導獎-影音類」、「深度報導獎-融媒體類」；不分類的「調查報導獎」、「國際新聞報導獎」、「新聞攝影獎」、「學生新聞報導獎」及「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎」等共八個大獎，報名總件數為525件，45件作品入圍，其中包括18家媒體及5所學校。

財團法人吳舜文新聞獎助基金會，訂於114年12月04日(星期四)下午二點，於新北市新店區裕隆集團總部大樓圓頂劇場，舉行第三十九屆吳舜文新聞獎頒獎典禮。

聯合報完整入圍作品如下：

•深度報導獎－文字類（入圍1件）

作品：從毒寶寶到受虐老人 法醫解剖刀下的4道社會傷痕

•深度報導獎－融媒體（入圍2件）

1.作品：新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？

2.作品：自辦重劃發財夢：玩弄人頭、套利百億 拆解一場圍繞土地的金錢遊戲

•調查報導獎（入圍1件）

作品：國在山河廢─直擊營建廢棄物毀國土調查報導

•國際新聞報導獎（入圍1件）

作品：全球瞭望—2024美選觀測系列報導

•嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎（入圍1件）

作品：河好如初-讓我們與河流重修舊好

毒寶寶 國際新聞 永續

延伸閱讀

中職／林安可行使旅外自由球員權利 傳軟銀巨人等多隊有興趣

金馬62／導演論壇名單公布！陳玉勳領軍　10名導暢談創作甘美與艱辛

金馬62電影論壇：10位入圍導演齊聚分享獨門創作秘辛

金片子大賽入圍名單公布！陳妤演員兼攝影　黃遠角逐影帝

相關新聞

周末恐又有颱風生成！這3天最接近台灣 下周更強東北季風緊接而來

關島附近周三恐出現熱帶性低氣壓，周五至周末增強為颱風，中央氣象署預報員曾昭誠表示，該熱低預估下周二至四最接近台灣，帶來的...

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

第39屆吳舜文新聞獎今天公布入圍名單，聯合報高達6件作品入圍。包括「從毒寶寶到受虐老人，法醫解剖刀下的4道社會傷痕」入圍...

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

串流媒體平台競爭激烈，不少人一次擁有許多串流平台帳號，如今卻有串流平台正式喊卡，KKTV今日（3日）在臉書粉絲團公告，KKTV將與LINE TV整合，於2026年1月1日起停止更新，KKTV也有做出雙平台帳號整合服務，方便用戶轉移至LINE TV，而《科技玩家》也發現，先前LINE宣布今年第4季起增添更多日劇、動畫與綜藝等內容，或許就是和KKTV有關，引起網友熱議。

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

國人喜愛吃到飽，對Buffet、火鍋、燒肉趨之若鶩，但近年來發生多起不合格事件，連高價自助餐也出事。衛福部食藥署公布「1...

北榮打造流感衛教策展 趣味互動打造防疫新視角

流感季提早報到！台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手台北榮民總醫院舉辦「流感重症OUT！」衛教策展，今天起至7日在北榮中正大廳登...

抗癌騎士單車環台首站抵達宜蘭 他曝大腸癌3期活過16年關鍵原因

台灣抗癌協會主辦「不倒騎士．騎出生命」單車環台，50位抗癌勇士展開為期10天、1100公里圓夢之旅，今天首站來到宜蘭，癌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。