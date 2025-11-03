39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

第39屆吳舜文新聞獎今天公布入圍名單，聯合報高達6件作品入圍。包括「從毒寶寶到受虐老人，法醫解剖刀下的4道社會傷痕」入圍深度報導獎文字類、「國在山河廢─直擊營建廢棄物毀國土調查報導」入圍調查報導獎、「全球瞭望—2024美選觀測系列報導」入圍國際新聞報導獎、「河好如初-讓我們與河流重修舊好」入圍嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎。

值得一提的是，深度報導獎融媒體類則共入圍兩件作品：「新太空時代：地緣角力、國安戰場、商業版圖 誰將搶占宇宙藍海？」與「自辦重劃發財夢：玩弄人頭、套利百億 拆解一場圍繞土地的金錢遊戲」。

吳舜文新聞獎每年參賽作品眾多，是國內競爭激烈的新聞獎之一。本屆競賽獎項包括「深度報導獎-文字類」、「深度報導獎-影音類」、「深度報導獎-融媒體類」；不分類的「調查報導獎」、「國際新聞報導獎」、「新聞攝影獎」、「學生新聞報導獎」及「嚴凱泰先生永續發展新聞報導獎」等共八個大獎，報名總件數為525件，45件作品入圍，其中包括18家媒體及5所學校。

財團法人吳舜文新聞獎助基金會，訂於114年12月04日(星期四)下午二點，於新北市新店區裕隆集團總部大樓圓頂劇場，舉行第三十九屆吳舜文新聞獎頒獎典禮。

聯合報完整入圍作品如下：