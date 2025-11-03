英國國家學術院全球召集計畫 台北場攜手故宮舉行

中央社／ 台北3日電

英國國家學術研究院近年推動大型國際研究計畫「全球召集計畫：中國全球秩序」，今天起於故宮舉行為期2天的閉門研討會，以文化遺產視角探討亞洲全球秩序。

此次台北場會議主題為「亞洲全球秩序的文化遺（資）產」，匯集國內外重量級學者，由國立故宮博物院長蕭宗煌致歡迎詞，展現故宮作為文化研究與國際交流的平台角色，包含監察院委員浦忠成；故宮前院長杜正勝、吳密察；中央研究院研究員李壬癸、蕭新煌、鄭維中等人皆出席與會，共同參與跨領域對話。

蕭宗煌致詞時表示，歡迎來自世界各地的貴賓學者齊聚故宮，共同探討地緣政治與文化的交織脈動，期待藉由文物展示與歷史再詮釋，從文化視角尋找現代紛亂世界中的常軌與秩序。

英國國家學術研究院（British Academy）將於2026年2月在英國舉行總結會議，蕭宗煌表示，故宮明年2月將在故宮南院推出「地緣政治的國際萬象－明清時期的東亞」特展，透過14至19世紀明清時期東亞國際外交圖像的梳理，從歷史視野思考當代東亞體系，呈現「全球召集計畫」3年來的跨國研究成果，並展現故宮連結國際的文化影響力。

故宮透過新聞稿表示，英國國家學術研究院長期協助政府理解全球人文面向重要議題，並為公共政策提供理論基礎，為掌握當前國際發展趨勢，「全球召集計畫」匯聚來自全球22名跨學科學者，從多元與批判視角，探討中國在亞洲、非洲與美洲的政治、經濟與文化脈絡。

過去3年間，英國國家學術研究院已於英國、南非、巴基斯坦、阿根廷及中國大陸舉辦多場研討會。此次台北場以「亞洲全球秩序的遺（資）產」為題，關注台灣受中國影響時如何展現自主性的全球視野，以及這些轉化如何體現於文化資產的運用與詮釋，閉門會議明天將持續舉行。

