「小資財富自由測驗」太有梗！運用投資新工具ETN，輕鬆實現「薯條可樂無痛加大」！

聯合線上／ 黎允之

「做牛做馬又做狗，我是在職場還是牧場？」「一分錢一分貨，沒出息有出席！」這些話是不是說到你心坎裡？對於每天被KPI追著跑的上班族來說，「財富自由」幾乎是職場聖杯。近期網路上瘋傳的「小資財富自由測驗」，正好戳中上班族的心聲。

網路瘋傳「小資財富自由測驗」，超有梗問答吸引高人氣。 圖／小資財富自由測驗 提供
網路瘋傳「小資財富自由測驗」，超有梗問答吸引高人氣。 圖／小資財富自由測驗 提供

測驗以幽默指標檢測「自由等級」：像是「統一發票沒在收集也沒在對」、「洗髮精用到最後一滴也不加水」、「布丁不舔蓋子」、「薯條可樂升級加大不眨眼」……，句句命中生活痛點，讓人笑中帶淚，忍不住想立刻測一波。

「小資財富自由測驗」以幽默指標測出上班族的財富自由度。 圖／小資財富自由測驗 提供
「小資財富自由測驗」以幽默指標測出上班族的財富自由度。 圖／小資財富自由測驗 提供

測驗結果分成「麻雀小資」、「累D卡卡」到「社畜之王」三大等級，無論你落在哪一類，想要真正擺脫「月底吃土」的命運，靠投胎不如靠投資！測驗網站同步介紹一款近年竄紅的新型投資工具——ETN（指數投資證券），以低門檻、低成本、免選股、無追蹤誤差等特點，成為小資族理財的新寵。

新型投資工具ETN（指數投資證券）有眾多優勢。 圖／小資財富自由測驗 提供
新型投資工具ETN（指數投資證券）有眾多優勢。 圖／小資財富自由測驗 提供

誰適合投資ETN？對於每天忙到沒空看盤、又不太懂選股的上班族來說，ETN就像是「懶人投資神器」。它同時也很適合想用小額資金累積被動收入的投資新手，或是已熟悉市場、想靈活配置資金的老手，無論你是定期定額的存股族，或是洞燭先機的波段高手，都能在ETN找到自己的操作節奏。

例如，出社會三年的設計師小盈，平時經常加班到深夜，沒空研究股票，她從半年前開始投資和台灣高股息指數連動的ETN，每月定期投入3000元，看著帳面報酬慢慢長出來，讓她對未來充滿期待。投資股票多年的阿宏，把部分資金佈局成長型個股，另一部分則投入追蹤高股息或低波動指數的ETN，藉以減少風險並兼顧收益，還具有節稅作用。

ETN操作靈活，又能避險和節稅，適合投資新鮮人、小資族、股市老手等各式族群。 圖／小資財富自由測驗 提供
ETN操作靈活，又能避險和節稅，適合投資新鮮人、小資族、股市老手等各式族群。 圖／小資財富自由測驗 提供

進一步來看，ETN全名是「Exchange Traded Note指數投資證券」。它由專業投資機構精選一籃子優質股票，讓投資人免去選股煩惱，既能分散風險又能提高效率。且緊扣股市指數漲跌，指數漲多少、ETN就漲多少，沒有ETF可能出現的「追蹤誤差」問題。更誘人的是，ETN入場價格成本比ETF低，小額就能入手，交易稅只要股票的三分之一，不僅省時省力也省錢。

在近期股市屢創新高的情況下，許多小白投資人望價卻步，因此轉向CP值更高的ETN，除了可以「一次買一包好股票」，有些熱門ETN的績效甚至超越ETF，讓許多小資族直呼：「終於找到投資入門的好選擇！」

想為自己加薪、邁向財富自由？不妨就從了解ETN開始！現在就來參加「小資財富自由測驗」，用三分鐘檢測你的錢包自由度，也替未來開啟一扇通往投資新世界的門，用ETN開啟投資副本，讓薪水自己長大！

小資財富自由測驗>> https://www.etnmaster.tw/

溫馨提醒：投資一定有風險，理財需謹慎，記得隨時評估自身能力，找到最適合自己的投資方式。
※買賣指數投資證券有其風險，投資人應詳閱公開說明書並確定已充分了解本指數投資證券之風險及特色。

