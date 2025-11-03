國2大竹交流道改善工程動土 陳世凱：助解決壅塞

交通部長陳世凱今天下午出席「國道2號大竹交流道改善工程（延伸跨越市道110甲）」動土祈福典禮，他表示，這個交流道是重要通路，完工後將可提升桃園航空城整體聯外交通便利性。

陳世凱致詞表示，國2大竹交流道西出匝道因車流量大，且受連絡道台31線與市道110甲路口號誌影響，常回堵壅塞，改善工程完成後能有效解決問題，提供往桃機及青埔高鐵站區更便利交通。

他說，工程除了請桃園市政府於施工階段協助交通維持外，也請施工團隊務必如期如質完成，在中央與地方協力合作下，儘速提供民眾舒適行車環境。

陳世凱強調，桃園市是個新興城市，近年來產業快速發展，包括桃園航空城等重大計畫已陸續推動中，因此交通部特別關心桃園市的交通需求，除今天動土的「國道2號大竹交流道改善工程」外，未來還有「國道1號甲線新建工程」及「國2甲由台15線延伸至台61線」等國道建設，都已經陸續規劃設計及發包中，完工後將可有效提升桃園航空城整體聯外交通便利性，促進產業發展。

桃園市長張善政指出，感謝交通部支持與立委爭取，國道2號大竹交流道匝道改善工程正式動工，現階段因為是平面路口，所以常回堵到高速公路主線，尤其是上下班時間非常壅塞，若跨過市道110甲的工程可順利完工，將可紓解高速公路車流，希望透過相關工程帶動航空城發展。

高速公路局長陳文瑞說，這項計畫建設總經費約新台幣13.59億元，工期約4年，預計118年完工，高公局第一階段會先就國道範圍部分進行施工，在桃園市政府提供第二階段用地後，高公局就會加速完成跨越匝道工程，施工階段將與桃園市政府持續合作，加速讓民眾享受便捷交通服務。