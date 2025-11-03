快訊

偷吃人妻慘痛代價！王子遭全面停止演藝活動 經紀公司聲明曝光

明年要退休…最高法院法官周盈文辦公室昏倒 腦出血等開刀中

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

國2大竹交流道改善工程動土 陳世凱：助解決壅塞

中央社／ 桃園3日電

交通部長陳世凱今天下午出席「國道2號大竹交流道改善工程（延伸跨越市道110甲）」動土祈福典禮，他表示，這個交流道是重要通路，完工後將可提升桃園航空城整體聯外交通便利性。

陳世凱致詞表示，國2大竹交流道西出匝道因車流量大，且受連絡道台31線與市道110甲路口號誌影響，常回堵壅塞，改善工程完成後能有效解決問題，提供往桃機及青埔高鐵站區更便利交通。

他說，工程除了請桃園市政府於施工階段協助交通維持外，也請施工團隊務必如期如質完成，在中央與地方協力合作下，儘速提供民眾舒適行車環境。

陳世凱強調，桃園市是個新興城市，近年來產業快速發展，包括桃園航空城等重大計畫已陸續推動中，因此交通部特別關心桃園市的交通需求，除今天動土的「國道2號大竹交流道改善工程」外，未來還有「國道1號甲線新建工程」及「國2甲由台15線延伸至台61線」等國道建設，都已經陸續規劃設計及發包中，完工後將可有效提升桃園航空城整體聯外交通便利性，促進產業發展。

桃園市長張善政指出，感謝交通部支持與立委爭取，國道2號大竹交流道匝道改善工程正式動工，現階段因為是平面路口，所以常回堵到高速公路主線，尤其是上下班時間非常壅塞，若跨過市道110甲的工程可順利完工，將可紓解高速公路車流，希望透過相關工程帶動航空城發展。

高速公路局長陳文瑞說，這項計畫建設總經費約新台幣13.59億元，工期約4年，預計118年完工，高公局第一階段會先就國道範圍部分進行施工，在桃園市政府提供第二階段用地後，高公局就會加速完成跨越匝道工程，施工階段將與桃園市政府持續合作，加速讓民眾享受便捷交通服務。

國道 航空城

延伸閱讀

國1五股北出匝道今下午4點啟用！可分流20%車潮 紓解五股新莊長年壅塞

陳世凱：年底航運量將超越疫情前 飛安策略將朝三面向著手

烏日轉運站加三鐵共構前景看好 陳世凱：促參案樂觀其成

高鐵台中站壅塞趨於嚴重 中央和地方仍在「紙上作業」

相關新聞

39屆吳舜文新聞獎公布入圍名單 聯合報6件作品入圍

第39屆吳舜文新聞獎今天公布入圍名單，聯合報高達6件作品入圍。包括「從毒寶寶到受虐老人，法醫解剖刀下的4道社會傷痕」入圍...

周末恐又有颱風生成！這3天最接近台灣 下周更強東北季風緊接而來

關島附近周三恐出現熱帶性低氣壓，周五至周末增強為颱風，中央氣象署預報員曾昭誠表示，該熱低預估下周二至四最接近台灣，帶來的...

4日東北季風影響及水氣偏多 北北基宜防較大雨勢

氣象署表示，明天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區防局部較大雨勢，不排除有局部大雨；6日起東北季風減弱，天氣逐漸回穩；後續...

假日輕急症中心上路首日全台255人就醫 健保署：政策起步需時間醞釀　

衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，全國13個據點昨正式上路。健保署最新統計，全國13個UCC，日診總...

北榮打造流感衛教策展 趣味互動打造防疫新視角

流感季提早報到！台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手台北榮民總醫院舉辦「流感重症OUT！」衛教策展，今天起至7日在北榮中正大廳登...

抗癌騎士單車環台首站抵達宜蘭 他曝大腸癌3期活過16年關鍵原因

台灣抗癌協會主辦「不倒騎士．騎出生命」單車環台，50位抗癌勇士展開為期10天、1100公里圓夢之旅，今天首站來到宜蘭，癌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。