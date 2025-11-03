快訊

4日東北季風影響及水氣偏多 北北基宜防較大雨勢

中央社／ 台北3日電
中央氣象署表示明天持續受東北季風影響，加上華南雲系東移、水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有較大雨勢。中央社
氣象署表示，明天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區防局部較大雨勢，不排除有局部大雨；6日起東北季風減弱，天氣逐漸回穩；後續需觀察關島附近熱帶系統的發展及對台影響。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天持續受東北季風影響，加上華南雲系東移、水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有較大雨勢，不排除有局部大雨，北部、花蓮及中部山區有局部短暫雨，其他地區則是零星飄雨。

曾昭誠表示，5日水氣減少，北部、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

曾昭誠指出，6日東北季風減弱，桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；7日至9日天氣更穩定，僅基隆北海岸、大台北山區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區大致上是多雲到晴。

曾昭誠提到，10日東北季風再增強，北部、東半部降雨機會增加，但後續降雨範圍及強度仍需觀察。

氣溫方面，曾昭誠指出，5日之前受東北季風影響，北部、宜蘭地區整天氣溫約攝氏20至24度，局部地區會再低一些；6日東北季風減弱，北部、宜蘭白天高溫可回升到27至29度。中南部氣溫變化不大，各地普遍低溫約21至24度，白天高溫約27至30度。

曾昭誠表示，目前位於關島一帶的熱帶擾動，由於環境適合其發展，預估5日就有機會變成熱帶性低氣壓、7日左右可能增強為颱風；路徑上仍有不確定性，部分預測可能會先西行至菲律賓東方海面後再北轉，從台灣東方海面通過，週末左右路徑才會比較明朗。

曾昭誠說明，這個熱帶系統距離台灣的遠近可能會影響10日之後的天氣，若距台較近，與東北季風交互作用較大，天氣變化相對較為劇烈，反之則影響較為和緩，氣象署會持續觀察。

根據氣象署網站，颱風海鷗今天下午位置約在馬尼拉東南東方870公里的海面上，朝越南方向移動。曾昭誠提醒，雖然海鷗對台灣沒有直接影響，但明晚至5日花東地區（含蘭嶼、綠島）沿海要注意長浪。

