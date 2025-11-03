快訊

中職／林安可確定提旅外FA追夢 餅總4年前的春天就預言過

周杰倫剛私約GD！親友砸2.4億成GD公司股東

一人中鏢、全家中招！醫示警：流感病毒H3N2傳染力超強 短期內急惡化

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
為讓民眾更輕鬆地了解流感防治知識，台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手台北榮總舉辦「全民迎戰流感季—流感重症OUT！」衛教策展，邀請大家一起走進流感新視角，提醒民眾警覺流感症狀，並積極預防與治療。圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會提供

天氣逐漸轉涼，關注流感疫情。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部主任陳育民表示，民眾常忽視流感威脅，臨床上不乏中壯年及慢性病患者感染後，短短數日內出現嚴重肺炎或呼吸衰竭的案例。北榮感染管制中心主任林邑璁說，流感病毒株每年不同，今年H3N2病毒傳染力特別強，出現許多「一人中鏢、全家感染」案例。

台灣胸腔暨重症加護醫學會特別提出「流感三部曲」，闡述流感病程的典型發展，包括上呼吸道感染、免疫反應啟動、嚴重併發症。民眾應在出現發燒、喉嚨痛、鼻炎等輕症時積極治療，若後續病毒擴散至肺部，誘發免疫系統失控、產生免疫風暴，嚴重可能進展為病毒性肺炎、急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、敗血症，甚至多重器官衰竭，進入加護病房的風險大幅提高。

陳育民說，今年度流感疫情以A型H3N2病毒株為主流型，該病毒具有高度傳染性與快速變異特性，導致家庭內感染與校園群聚事件頻傳。尤其對高齡者、慢性病患者及免疫功能不全族群，H3N2更具攻擊性，一旦感染，病情常在短時間內急遽惡化。

林邑璁說，今年H3N2病毒傳染力特別強，只要與感染者密切接觸，就可能受到病毒波及。民眾務必落實防疫行為，包括勤洗手、戴口罩、避免群聚與外出時注意衛生禮節，「簡單的防護動作，就是守護家人健康的第一步。」

流感治療方式多元，北榮胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅說，除了傳統藥物與吸入型藥物外，也有針劑型與單次口服劑型可適用於不同年齡層與生活型態的抗病毒藥物選擇。他提醒，民眾應與醫師共同討論，依個人健康狀況與需求選擇最合適的治療方案，並把握出現症狀後48小時內的治療黃金期，盡早使用抗病毒藥物，有效降低病情惡化與重症風險，更可以保護同住家人免於感染。

「讓民眾重視身體不適、及早就醫，是預防重症的第一步。」台北榮總副院長侯明志說，北榮除了在臨床上全力照護病患，也肩負「健康促進」的社會責任。此次展覽以「迎戰流感季—守護者的試煉展開」為主題，結合專業醫療知識與趣味圖像設計，帶領民眾認識流感的典型症狀、重症高風險族群，以及抗病毒藥物的正確使用時機，讓醫療教育走進生活。

為讓民眾更輕鬆地了解流感防治知識，台灣胸腔暨重症加護醫學會於流感季攜手北部兩家、南部一家醫院，分別舉辦「全民迎戰流感季—流感重症OUT！」衛教策展，邀請大家一起走進流感新視角，提醒民眾警覺流感症狀，並積極預防與治療。

此次展覽特邀流感守護者─人氣LINE角色「醜白兔」進行衛教繪製，以其詼諧生動的圖像敘事與互動體驗，使流感衛教不再枯燥，而是以更可愛、生活化、親民的方式，呈現流感病毒的傳播特性與防治觀念。

展覽期間，自11月3日（一）至11月7日（五），在台北榮總中正樓大廳，除了衛教策展外，並特別安排醫師從臨床角度解析流感與感冒的差異、併發重症的成因及正確治療方式，提醒民眾流感並非普通感冒，當心『流感三部曲』惡化釀重症。」

本次展覽以「迎戰流感季—守護者的試煉展開」為核心理念，規劃多個互動展區，包含流感症狀辨識、高風險族群、治療選擇與防護知識等主題，並設有互動問答區與「流感守護者－柔道國手楊勇緯與人氣IP醜白兔」專屬打卡區，讓流感衛教變得有趣又實用。臺北榮民總醫院與臺灣胸腔暨重症加護醫學會期盼，透過專業醫療與創意衛教的結合，讓流感防治意識深入全民心中，醫療不再有距離，全民共同迎戰流感季。

