從72縮短到12小時！馬偕、鴻海、祥寶打造智慧長照 減少住民就醫奔波

隨著智慧醫療發展，醫療場域已跨越醫院，馬偕醫院總院長張文瀚表示，馬偕為擴大服務量能，打造優質的院外照護，攜手鴻海數位健康產業，將AI生理監測模型推廣至長照機構，選定祥寶住宿型長照機構約250位住民率先使用，三方今天簽署合作備忘錄。

簽署儀式由張文瀚、鴻海科技集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄與祥寶尊榮長照集團董事長林哲弘聯合簽署。以「智慧醫療×長照服務×科技創新」為核心，導入AI穿監測、遠距醫療平台與外骨骼輔助系統，落實於長者照護與安全監測，未來將透過臨床導入與跨域整合，發展全面性的預防性照護。

祥寶長照機構旗下約250名長者住民，將利用AI穿戴監測裝置「CoDoctor Watch」，持續記錄血壓、脈搏波、心率變異度與血管彈性等指標，量測資料並即時上傳雲端，透過AI模型自動分析生理趨勢，建立健康管理的基礎與就醫數據的參考。

張文瀚說，遠距醫療整合平台已可以將院內外健康資料即時互通，透過鴻海領先技術，開發長照機構每天自動上傳健康數據與照護紀錄，再由馬偕遠距醫療中心專責團隊即時分析與回饋，這將是長照模式的進階版，是創新服務模式。

張文瀚說，在「One Health」的理念下，打造健康與優質人生是預防醫學與長照服務發展的目標，透過此次整合機制，遠端平台呈現與警示功能，使醫療回應時間由平均72小時縮短至12小時內，實現院內外合作與即時照護決策，讓長者在長照機構入住時能享有「醫院級」的健康管理品質。

此外，超高齡化社會對照服員需求高，但照服員工作時，易導致骨骼或肌肉拉傷，為提升照護品質與建構安全照護模式，「外骨骼輔助照護系統」可以利用感測器與AI動作辨識演算法，成功計算照服員正常擺位姿勢並提供輔助推力，當照服員在進行長者移位、翻身、沐浴及復健支援等高負荷動作，可降低腰背肌群用力高達94%，避免肌肉疲勞與職業傷害。

祥寶尊榮長照集團董事長林哲弘說，40年來，祥寶旗下機構超過十家，總床數逾2000床，每月服務超過2500人次。即將開幕的桃園市大溪區康莊院區，將顛覆傳統長照機構模式，導入鴻海AI穿戴監測與數位健康雲平台，結合馬偕醫院臨床資源，整合日夜照護、AI數據分析與遠距健康管理，提升照顧品質與安全。

張文瀚說，長照機構住民中，若有胸痛、血壓不穩定的高風險個案，醫院將密切加強監測，一旦患者或一般民眾被送到急診，急診看板會顯示病人血壓、心跳，若發現生命曲線不穩定，就會立即的收治住院或送至加護病房，但若病情好轉，沒有敗血症風險，就可以回家休息，再回醫院門診接受抗生素治療（OPAT）。

馬偕醫院年初開始執行OPAT，目前已累積近500位類似個案，讓病人急診滯留率降低3%，而該類病人嚴重回診的情況也很低，小於3%，病人可以獲得更好的醫療品質。