阿里山鄒族3文化專書 榮獲文化部推薦讀物

林保署嘉義分署出版的「鄒的動物書」等3本阿里山鄒族文化專書，不僅榮獲文化部推薦為中小學生讀物選介書籍，其中2本更獲得今年國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊的肯定。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿，「鄒族獵場、踏查與敘事」與「山林鄒足跡：阿里山林業史鄒族篇」2本文化專書，深入描繪阿里山鄒族林業歷史與傳統獵場，呈現出與自然共生的智慧，傳遞永續發展與生態保育的核心價值。

嘉義分署表示，另一本「鄒的動物書」則以生動插圖與淺顯文字，引領讀者進入鄒族獨特的動物觀與傳統文化世界。透過這3本書籍，讀者將能更深刻理解阿里山地區鄒族原住民的歷史、信仰與生活脈動。

嘉義分署說，這3本書籍涵蓋學齡前至高中職適讀年齡層，內容多元，兼具教育性與趣味性，不僅有助於培養年輕世代的閱讀興趣與多元視野，更是一項珍貴的文化保存行動。

嘉義分署表示，今年度透過22場次的「嘉南校園保育列車」宣導計畫，將這3本書籍帶入嘉義與台南地區的國中小學，藉由書籍的闡述，為中小學生種下生態保育的種子。