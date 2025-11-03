高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

國人喜愛吃到飽，對Buffet、火鍋、燒肉趨之若鶩，但近年來發生多起不合格事件，連高價自助餐也出事。衛福部食藥署公布「114年吃到飽餐廳稽查專案」結果，總計稽查145家吃到飽餐廳，整體抽驗合格率為96.5%，但知名的漢來海港、饗麻饗辣PLUS驗出現場調製的即食食品，腸桿菌科不合格，業者在自主管理方面有改善空間。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，專案共計稽查145家吃到飽餐廳，並抽驗229件成品及相關食材，整體抽驗合格率為96.5%。有6家業者，經抽檢現場調製的即食食品，檢出腸桿菌科不合格，代表環境、人員、水源、器具或儲存環節有潛在的衛生疏失，已針對不合格業者進行裁罰，並要求限期改善。

6家業者中，「漢來海港」台北天母SOGO店的蘋果醋、日式煎茶（無糖）檢出腸桿菌科不合格；依違反食安法第17條，由台北市衛生局裁處新台幣4萬元。「饗麻饗辣PLUS」LALAPORT南港店的紅玉紅茶台茶十八號檢出腸桿菌科不合格，依違反食安法第17條，由台北市衛生局裁處新台幣3萬元。

另外，「野村燒肉」桃園店的茉香綠茶、桃園「胖肚肚燒肉」的日式煎茶、「好好吃肉韓式烤肉吃到飽」台中一中店的無糖綠茶、花蓮「赤物日式燒肉」的日式煎茶均驗出腸桿菌科不合格，未符合「食品中微生物衛生標準」，亦分別由地方衛生局裁處新台幣3萬元。

魏任廷表示，這次稽查也發現2件食品用洗潔劑未標示負責廠商地址、製造日期等項目。其一為知名的理想大地渡假飯店里拉餐廳，被稽查到使用的食品用洗潔劑標示不符規定，衛生局溯源找到供應業者，依違反食安法第27條，由花蓮縣衛生局裁處來源商「速璽有限公司」3萬元。

食藥署另查獲2家技術士持證比不符規定，「鮮友火鍋」的太平店、中清店，店內人員的技術士持證比不符規定。魏任廷說，法規明定餐飲業及烘焙業皆需要配置一定比率具有技術證照的從業人員，依規定要有二分之一以上持有證照；該業者各依違反食安法第12條，由台中市衛生局裁處3萬元。

食藥署強調，具公司、商業或工廠登記之餐飲業者，應依規定聘用一定比例之技術士證照人員，未符合者將違反食安法第12條規定，可依同法第47條處3萬元至300萬元罰鍰。食品用洗潔劑之容器或外包裝應依食安法第27條規定標示相關資訊，違反者可依同法第47條處3萬元至300萬元罰鍰。