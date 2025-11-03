福華集團國際旅展11月1日線上開跑

圖／福華大飯店 提供

11月7日南港展覽館1館相見！

台北國際旅展將於11月7日至11月10日盛大開展，福華集團於11月1日至11月28日推出線上旅展，搶先販售「福華集團連鎖飯店住宿券」，雙人入住含早餐優惠2,999元，台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭及墾丁福華等全台八間飯店皆可使用，買五張送千元現金抵用券，買十張送住宿券。另有首度推出「福華集團連鎖飯店餐飲券」每張只要1,150元。

擁有全台八館據點的福華大飯店集團，今年於國際旅展首次推出「福華集團連鎖餐飲券」，每張1,150元，可依不同館別使用1張或2張，靈活兌換多樣餐飲方案。國人可依地區與季節挑選最喜愛的餐廳，隨時開啟一場專屬的味蕾旅程。

凡持1張券至「台北福華大飯店」，可於珍珠坊享用週一至週四的港點晚餐吃到飽，盡享超過50道經典粵式美饌。「石門水庫福華渡假飯店」HOVII KITCHEN於平日可品嘗雙人合菜套餐（4–8月）或雙人火鍋套餐（9–3月）；「新竹福華大飯店」HOVII CAFE推出三人平日餐；「台中福華大飯店」則可任選3樓覓舍雙人主食套餐、3樓江南村單人嚴選套餐或16樓海華樓東方明珠套餐；「高雄福華大飯店」SMILE ONE提供精緻雙人涮涮鍋套餐；「墾丁福華渡假飯店」麗香苑則提供週一至週四雙人晚餐。

此外，擁有台、粵、浙和西式四大人氣美食餐廳的台北福華於台北國際旅展搶攻經典「中式十人桌菜餐券」每張12,888元，買十贈一每張優惠價11,716元，可通用江南春、蓬萊邨及宴會廳。

福華集團線上旅展11月1日起至11月28日開賣，於台北福華官網及台北福華外賣櫃（僅售餐券）販售；線上電子住宿券及餐券即買即用；11月7日至11月10日也將在南港展覽館4樓攤位M-1605，現場販售紙本住宿券及餐券。

2025台北福華大飯店台北國際旅展活動詳情請見官網（https://shorturl.at/PUbIB）