快訊

寶佳集團旗下投資突襲！中工：禿鷹式掠奪逾一成股權 覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

福華集團國際旅展11月1日線上開跑

文／ 項璿 提供

圖／福華大飯店 提供
圖／福華大飯店 提供

11月7日南港展覽館1館相見！

台北國際旅展將於11月7日至11月10日盛大開展，福華集團於11月1日至11月28日推出線上旅展，搶先販售「福華集團連鎖飯店住宿券」，雙人入住含早餐優惠2,999元，台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭及墾丁福華等全台八間飯店皆可使用，買五張送千元現金抵用券，買十張送住宿券。另有首度推出「福華集團連鎖飯店餐飲券」每張只要1,150元。

圖／福華大飯店 提供
圖／福華大飯店 提供

擁有全台八館據點的福華大飯店集團，今年於國際旅展首次推出「福華集團連鎖餐飲券」，每張1,150元，可依不同館別使用1張或2張，靈活兌換多樣餐飲方案。國人可依地區與季節挑選最喜愛的餐廳，隨時開啟一場專屬的味蕾旅程。

凡持1張券至「台北福華大飯店」，可於珍珠坊享用週一至週四的港點晚餐吃到飽，盡享超過50道經典粵式美饌。「石門水庫福華渡假飯店」HOVII KITCHEN於平日可品嘗雙人合菜套餐（4–8月）或雙人火鍋套餐（9–3月）；「新竹福華大飯店」HOVII CAFE推出三人平日餐；「台中福華大飯店」則可任選3樓覓舍雙人主食套餐、3樓江南村單人嚴選套餐或16樓海華樓東方明珠套餐；「高雄福華大飯店」SMILE ONE提供精緻雙人涮涮鍋套餐；「墾丁福華渡假飯店」麗香苑則提供週一至週四雙人晚餐。

圖／福華大飯店 提供
圖／福華大飯店 提供

此外，擁有台、粵、浙和西式四大人氣美食餐廳的台北福華於台北國際旅展搶攻經典「中式十人桌菜餐券」每張12,888元，買十贈一每張優惠價11,716元，可通用江南春、蓬萊邨及宴會廳。

福華集團線上旅展11月1日起至11月28日開賣，於台北福華官網及台北福華外賣櫃（僅售餐券）販售；線上電子住宿券及餐券即買即用；11月7日至11月10日也將在南港展覽館4樓攤位M-1605，現場販售紙本住宿券及餐券。

圖／福華大飯店 提供
圖／福華大飯店 提供

2025台北福華大飯店台北國際旅展活動詳情請見官網（https://shorturl.at/PUbIB

相關新聞

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

串流媒體平台競爭激烈，不少人一次擁有許多串流平台帳號，如今卻有串流平台正式喊卡，KKTV今日（3日）在臉書粉絲團公告，KKTV將與LINE TV整合，於2026年1月1日起停止更新，KKTV也有做出雙平台帳號整合服務，方便用戶轉移至LINE TV，而《科技玩家》也發現，先前LINE宣布今年第4季起增添更多日劇、動畫與綜藝等內容，或許就是和KKTV有關，引起網友熱議。

周五「立冬」 冬天正式來了 馬偕醫院長張文瀚憂「這件事」引爆急診

本周五就是「立冬」，代表冬季正式來臨，醫院急診也恐慢慢會感受患者增加的壓力。馬偕醫院總院長張文瀚表示，目前氣溫尚未降低，...

假日輕急症中心上路成效不如預期 馬偕院長張文瀚點出三大問題

衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，全國13個據點昨正式上路，但僅有一六九人就醫。馬偕醫院總院長張文瀚...

一人中鏢、全家中招！醫示警：流感病毒H3N2傳染力超強 短期內急惡化

天氣逐漸轉涼，關注流感疫情。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部主任陳育民表示，民眾常忽視流感威脅，臨床上不乏...

從72縮短到12小時！馬偕、鴻海、祥寶打造智慧長照 減少住民就醫奔波

隨著智慧醫療發展，醫療場域已跨越醫院，馬偕醫院總院長張文瀚表示，馬偕為擴大服務量能，打造優質的院外照護，攜手鴻海數位健康...

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

國人喜愛吃到飽，對Buffet、火鍋、燒肉趨之若鶩，但近年來發生多起不合格事件，連高價自助餐也出事。衛福部食藥署公布「1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。