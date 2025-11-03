快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

周五「立冬」 冬天正式來了 馬偕醫院長張文瀚憂「這件事」引爆急診

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
馬偕醫院總院長張文瀚說，目前氣溫尚未降低，相較12月、明年1月的氣溫仍較溫暖，急診患者人數還未上升，但還是會擔心，如果「氣溫急劇下降」可能會讓感染的患者增加，有可能出現如今年年初大量患者湧入急診的情形，建議民眾應多注意保暖。本報資料照片
馬偕醫院總院長張文瀚說，目前氣溫尚未降低，相較12月、明年1月的氣溫仍較溫暖，急診患者人數還未上升，但還是會擔心，如果「氣溫急劇下降」可能會讓感染的患者增加，有可能出現如今年年初大量患者湧入急診的情形，建議民眾應多注意保暖。本報資料照片

本周五就是「立冬」，代表冬季正式來臨，醫院急診也恐慢慢會感受患者增加的壓力。馬偕醫院總院長張文瀚表示，目前氣溫尚未降低，相較12月、明年1月，目前氣溫仍較溫暖，急診患者人數還未上升，但如果「氣溫急劇下降」，便可能讓感染的患者增加，且急診患者往往是一波一波來，有可能出現如年初大量患者湧入急診的情形。

張文瀚說，台北及淡水馬偕醫院一年急診就醫人次，高達19萬人次，「量能真的很大」，一旦出現極端氣候，流感等感染疫情的機會增加，提醒民眾應盡速接種疫苗，即使感染後，症狀也至於不會太嚴重。如果民眾出為輕症症狀，假日及國定假日輕急症中心就能派上用場。

馬偕醫院副院長簡定國說，天氣轉冷、氣溫下降，包括，中風、心肌梗塞、肺炎等急診患者都會增加，或是冬天少喝水、憋尿，恐增加泌尿道感染的機會，因此，冬季時內科患者增加，但內科病房往往較少，民眾為避免誘發急重症，最重要的是注意身體保暖。

患者 馬偕醫院 氣溫

延伸閱讀

假日輕急症中心上路成效不如預期 馬偕院長張文瀚點出三大問題

搶命不再盲壓 大林慈濟TEE技術縮短急救判讀時間

假日急症中心首日逾169人次 發燒、魚刺卡住來求助

高雄文雄醫院試辦假日輕急症中心 醫師籲加強宣、提升量能

相關新聞

高溫假有望！氣象法擬修法將高溫納災害 11月提修正草案

近年來極端氣候頻傳，為強化高溫事件的事前因應，立委提出「氣象法部分條文修正草案」。立委洪孟楷今天在立法院質詢指出，高溫假...

藍牙耳機禁托運再+1 華信航空：即起國內線僅手提上機

行動電源在機艙內起火爆炸事件已有多起案例，引發飛安疑慮，為此航空公司禁止托運，必須隨身攜帶，且不得在飛行期間使用。長榮、...

立委指颱風假難決策造成地方縣市長壓力 氣象署：3因素仍需首長決定

上月風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響大，面對是否放颱風假，當時北市長蔣萬安宣布正常上班上課，但北市風雨仍驚人，引發...

估熱帶系統發展恐北轉 氣象署：下周二到四較靠近台灣

中央氣象署科長林伯東上午指出，未來一周天氣前半段除了東北季風，還有華南雲雨區影響，天氣比較濕涼，後半段天氣就會比較穩定。

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

串流媒體平台競爭激烈，不少人一次擁有許多串流平台帳號，如今卻有串流平台正式喊卡，KKTV今日（3日）在臉書粉絲團公告，KKTV將與LINE TV整合，於2026年1月1日起停止更新，KKTV也有做出雙平台帳號整合服務，方便用戶轉移至LINE TV，而《科技玩家》也發現，先前LINE宣布今年第4季起增添更多日劇、動畫與綜藝等內容，或許就是和KKTV有關，引起網友熱議。

周五「立冬」 冬天正式來了 馬偕醫院長張文瀚憂「這件事」引爆急診

本周五就是「立冬」，代表冬季正式來臨，醫院急診也恐慢慢會感受患者增加的壓力。馬偕醫院總院長張文瀚表示，目前氣溫尚未降低，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。