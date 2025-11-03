周五「立冬」 冬天正式來了 馬偕醫院長張文瀚憂「這件事」引爆急診

本周五就是「立冬」，代表冬季正式來臨，醫院急診也恐慢慢會感受患者增加的壓力。馬偕醫院總院長張文瀚表示，目前氣溫尚未降低，相較12月、明年1月，目前氣溫仍較溫暖，急診患者人數還未上升，但如果「氣溫急劇下降」，便可能讓感染的患者增加，且急診患者往往是一波一波來，有可能出現如年初大量患者湧入急診的情形。

張文瀚說，台北及淡水馬偕醫院一年急診就醫人次，高達19萬人次，「量能真的很大」，一旦出現極端氣候，流感等感染疫情的機會增加，提醒民眾應盡速接種疫苗，即使感染後，症狀也至於不會太嚴重。如果民眾出為輕症症狀，假日及國定假日輕急症中心就能派上用場。

馬偕醫院副院長簡定國說，天氣轉冷、氣溫下降，包括，中風、心肌梗塞、肺炎等急診患者都會增加，或是冬天少喝水、憋尿，恐增加泌尿道感染的機會，因此，冬季時內科患者增加，但內科病房往往較少，民眾為避免誘發急重症，最重要的是注意身體保暖。