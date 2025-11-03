藍牙耳機禁托運再+1 華信航空：即起國內線僅手提上機

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為確保飛航安全，華信航空今宣布，即日起國內線航班的藍牙耳機（含充電盒）禁止託運。圖／華信航空提供
為確保飛航安全，華信航空今宣布，即日起國內線航班的藍牙耳機（含充電盒）禁止託運。圖／華信航空提供

行動電源在機艙內起火爆炸事件已有多起案例，引發飛安疑慮，為此航空公司禁止托運，必須隨身攜帶，且不得在飛行期間使用。長榮、立榮、台灣虎航公告禁止藍牙耳機托運，華信航空今也公告，為確保飛航安全，即日起國內線航班的藍牙耳機（含充電盒）禁止託運

立榮航空近期於官網公告，藍牙耳機（含充電盒）屬個人可攜式電子設備（PED），耳機放入充電盒中會自動充電處於待機狀態，若放置託運行李內，不符合PED託運需完全關閉要求。為確保飛航安全，藍牙耳機（含充電盒）禁止託運，限以手提／隨身方式攜帶上機。

長榮航空、立榮航空指出，藍牙耳機因無線充電盒屬於「行動電源」類別，需依備用電池-行動電源裝置規範處置，故無法託運，僅能手提，呼籲旅客維護飛航安全。

虎航也規定，藍牙耳機、手持風扇等內建鋰離子電池者，僅能以手提或隨身行李方式上機，同樣禁止托運。

華信航空今也於官網公告，為確保飛航安全，自11月3日起，國內線航班的藍牙耳機（含充電盒）僅限以手提或隨身方式攜帶上機，禁止託運，呼籲旅客於出發前確認託運行李內容，以確保航班安全及作業順暢。

