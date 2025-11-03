快訊

寶佳集團旗下投資突襲！中工：禿鷹式掠奪逾一成股權 覬覦經營權

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

三重恐怖情殺！前陽光輔導長淪凶手墜樓亡 2事重擊他釀悲劇

不靠藥不吃保健品成功減重7公斤 醫指均衡飲食重要性：要吃夠蔬菜

聯合新聞網／ 綜合報導
內分泌專科蔡明劼醫師分享台大學姊光靠改變飲食習慣就成功減重7公斤的案例，指出均衡飲食的重要性。圖／ingimage
內分泌專科蔡明劼醫師分享台大學姊光靠改變飲食習慣就成功減重7公斤的案例，指出均衡飲食的重要性。圖／ingimage

該如何改善自己的飲食，以達到減重的目的呢？內分泌專科醫師蔡明劼發文，分享自己的飲食習慣，也提到台大學姊光靠改變飲食習慣就成功減重7公斤的案例，指出均衡飲食的重要性，並強調「健康不是靠意志力硬撐，是讓生活默默長出了新的慣性」。

蔡明劼醫師在臉書發文，表示想減脂就需要均衡飲食，「吃到足夠的蔬菜量」尤為關鍵，但許多民眾會問說早餐不容易吃到蔬菜該怎麼辦？他建議早餐吃小黃瓜、牛番茄、玉米筍皆能補充蔬菜量，方便且健康。

蔡明劼分享，有一名台大財金系畢業的學姊，因工作繁忙長時間外食，就算有慢跑習慣，體重還是持續上升，之後學姊參加了他的瘦身課程，沒有用藥也沒吃保健食品，光是改變飲食習慣，就瘦了7公斤。

學姊最大的改變是「早餐不吃麵包」，改成吃豆腐、豆包、優格、地瓜和無糖穀片，加上大番茄當配菜，不僅有飽足感，營養也很均衡。蔬菜調味則是使用「巴薩米克醋」。

蔡明劼解釋，醋對血糖控制也有幫助，根據醫學研究，醋中的乙酸可達到延緩澱粉分解、延緩胃排空、提升肌肉對葡萄糖利用，幫助身體調節血糖，在餐前或餐中攝取10到30mL的醋，可讓血糖上升比較平緩。

蔡明劼也提醒，醋不是魔法，不能取代血糖藥，比較像是搭配均衡飲食的輔助角色。蔡明劼也強調，「真正能長期維持的健康，往往來自小小的微調」，只要把早餐的麵包換成豆腐或優格；把調味料換成巴薩米克醋，就能發現健康不是靠意志力撐，而是讓生活長出新的慣性。

減肥 醫師 健康飲食

延伸閱讀

常做交替拍手防失智？神經科醫：努力做3件事比較有用｜元氣網

國內醫師大缺工？沈政男曝「1關鍵」：加薪解決不了問題

便祕恐是失智前兆？腸道也會影響大腦 中醫授三大穴道「助腸胃蠕動」

生活壓力大恐增皮蛇風險！?　 新竹人請注意｜元氣網

相關新聞

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

串流媒體平台競爭激烈，不少人一次擁有許多串流平台帳號，如今卻有串流平台正式喊卡，KKTV今日（3日）在臉書粉絲團公告，KKTV將與LINE TV整合，於2026年1月1日起停止更新，KKTV也有做出雙平台帳號整合服務，方便用戶轉移至LINE TV，而《科技玩家》也發現，先前LINE宣布今年第4季起增添更多日劇、動畫與綜藝等內容，或許就是和KKTV有關，引起網友熱議。

周五「立冬」 冬天正式來了 馬偕醫院長張文瀚憂「這件事」引爆急診

本周五就是「立冬」，代表冬季正式來臨，醫院急診也恐慢慢會感受患者增加的壓力。馬偕醫院總院長張文瀚表示，目前氣溫尚未降低，...

假日輕急症中心上路成效不如預期 馬偕院長張文瀚點出三大問題

衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，全國13個據點昨正式上路，但僅有一六九人就醫。馬偕醫院總院長張文瀚...

一人中鏢、全家中招！醫示警：流感病毒H3N2傳染力超強 短期內急惡化

天氣逐漸轉涼，關注流感疫情。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台北榮總胸腔部主任陳育民表示，民眾常忽視流感威脅，臨床上不乏...

從72縮短到12小時！馬偕、鴻海、祥寶打造智慧長照 減少住民就醫奔波

隨著智慧醫療發展，醫療場域已跨越醫院，馬偕醫院總院長張文瀚表示，馬偕為擴大服務量能，打造優質的院外照護，攜手鴻海數位健康...

高價吃到飽飲料被驗出腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS皆上榜

國人喜愛吃到飽，對Buffet、火鍋、燒肉趨之若鶩，但近年來發生多起不合格事件，連高價自助餐也出事。衛福部食藥署公布「1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。