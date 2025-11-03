不靠藥不吃保健品成功減重7公斤 醫指均衡飲食重要性：要吃夠蔬菜

該如何改善自己的飲食，以達到減重的目的呢？內分泌專科醫師蔡明劼發文，分享自己的飲食習慣，也提到台大學姊光靠改變飲食習慣就成功減重7公斤的案例，指出均衡飲食的重要性，並強調「健康不是靠意志力硬撐，是讓生活默默長出了新的慣性」。

蔡明劼醫師在臉書發文，表示想減脂就需要均衡飲食，「吃到足夠的蔬菜量」尤為關鍵，但許多民眾會問說早餐不容易吃到蔬菜該怎麼辦？他建議早餐吃小黃瓜、牛番茄、玉米筍皆能補充蔬菜量，方便且健康。

蔡明劼分享，有一名台大財金系畢業的學姊，因工作繁忙長時間外食，就算有慢跑習慣，體重還是持續上升，之後學姊參加了他的瘦身課程，沒有用藥也沒吃保健食品，光是改變飲食習慣，就瘦了7公斤。

學姊最大的改變是「早餐不吃麵包」，改成吃豆腐、豆包、優格、地瓜和無糖穀片，加上大番茄當配菜，不僅有飽足感，營養也很均衡。蔬菜調味則是使用「巴薩米克醋」。

蔡明劼解釋，醋對血糖控制也有幫助，根據醫學研究，醋中的乙酸可達到延緩澱粉分解、延緩胃排空、提升肌肉對葡萄糖利用，幫助身體調節血糖，在餐前或餐中攝取10到30mL的醋，可讓血糖上升比較平緩。

蔡明劼也提醒，醋不是魔法，不能取代血糖藥，比較像是搭配均衡飲食的輔助角色。蔡明劼也強調，「真正能長期維持的健康，往往來自小小的微調」，只要把早餐的麵包換成豆腐或優格；把調味料換成巴薩米克醋，就能發現健康不是靠意志力撐，而是讓生活長出新的慣性。