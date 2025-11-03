患者不菸不酒因暴瘦才查出中鏢 醫師曝「這癌」潛伏期短、病程快

預防肺癌除了戒菸外，出外戴口罩避免空氣污染，也是一大預防方式。日前醫師蘇一峰表示，有位60歲患者不菸不酒，只是最近暴瘦10公斤，前來就診胸腔科，X光照下去發現「有10公分大的腫瘤」，讓他感嘆，肺癌是默默進展5-10年，但出現症狀以後，就會猛爆性發展。

北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰，日前在YouTube頻道「聚焦2.0」表示，他有位女病患年紀60歲，不菸不酒，也不會咳嗽、不喘氣，但是體重越來越輕，瘦了10公斤，到門診照X光，發現肺部腫瘤已經長到10公分，不能開刀，只有胸悶現象。

照完X光隔兩天後，女病患就不舒服開始喘氣，接著該病患肺部嚴重積水，腫瘤又快速增長，長到跟心臟一樣大小。蘇一峰指出，肺癌很容易默默進展5-10年，但一有症狀可能是幾個月內的事情。此外，北榮骨骼肌肉腫瘤治療暨研究中心主任吳博貴醫師也分享，很多肺癌病患來看診時，不見得是肺部出問題，可能一開始是背跟肩膀痛，可是X光一照才發現，左邊近端肱骨已經空掉，導致病理性骨折，是癌症轉移的症狀。

最後蘇一峰提醒，就算沒有抽菸、非家族史等高風險族群，一般民眾也應該在40歲進行首次的LDCT（低劑量胸部電腦斷層），甚至提早到35歲就做首次LDCT，LDCT是目前公認能早期找出肺癌病灶的檢測。

根據《元氣網》報導指出，肺癌預防方式有不吸菸、杜絕二手菸、避免空氣污染等，而肺癌的症狀有咳嗽、咳血、厭食、呼吸困難、吞嚥困難等，多吃各種綠色蔬菜與番茄對預防肺癌有明顯的保護，至於哪些人容易得到肺癌？包含吸菸者和吸入二手菸的人，以及家族病史有肺癌者。