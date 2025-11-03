快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

假日輕急症中心上路成效不如預期 馬偕院長張文瀚點出三大問題

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
馬偕醫院總院長張文瀚說，UCC新制上路主要遇到三大問題，包括未廣泛宣傳普及度不高、就醫就近性不高及民眾信賴感仍須提升，衛福部需廣泛宣傳。但是否真的能降低急診壅塞情形，還需一段較長的時間加以觀察。本報資料照片
衛福部「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，全國13個據點昨正式上路，但僅有一六九人就醫。馬偕醫院總院長張文瀚指出，新制上路主要遇到三大問題，包括未廣泛宣傳使普及度不高、就醫就近性不高及民眾信賴感仍須提升。

「周日及國定假日輕急症中心（UCC）」昨天上路，衛福部健保署統計，全國13個試辦據點，僅2處就醫人次超過10人，以台南市中西區的永川醫院達108人次最多，其他幾乎只有個位數。

張文瀚說，民眾就醫首先在乎就近性，生病時常選擇住家附近醫療院所；其次是信賴感，選擇信賴的醫師、醫院。UCC新制剛上路，普及度不高，民眾多不了解，且可能是地點的關係，就醫可近性不高。他表示，民眾對UCC的信賴感有待建立，「這是有條件就醫，不會像商場一樣湧入人潮」，衛福部需廣泛宣傳。

「應給予UCC一段時間，但一定要讓民眾知道。」張文瀚指出，民眾從了解、認知到改變就醫習慣，往往需要3至4周，因此，UCC是否改變民眾就醫習慣，至少須觀察一個月。特別是，民眾不會一直生病，一旦生病就會去熟悉的醫療院所，必須靠不斷的傳播訊息，「慢慢的、慢慢的改變」，相信可以改變一些民眾的就醫習慣。

UCC設立目的，希望降低醫學中心急診荷。張文瀚說，台北及淡水馬偕醫院一年急診就醫人次，高達19萬人次，「量能真的很大」，患者依急診檢傷分類多為三級以上，四、五級的輕症患者不多，由於該院急診人次多，UCC對該院降低急診量能效果有限，且民眾無法分辨自己病情，即使是有發燒症狀的三、四級患者，也可能演變為重症，部分民眾還是選擇到醫院急診就醫。

張文瀚表示，對於政府用心設立UCC，想要改變民眾就醫習慣，讓輕症患者到基層醫療看病，這值得肯定，但是否真的能降低急診壅塞情形，還需一段較長的時間加以觀察。

患者 馬偕醫院

