捐一病床可救60人 屏基募款盼蓋大樓

「一張病床一年可以救助60位病人，盼各界能協助屏基蓋大樓！」屏東基督教醫院3日舉行募款記者會，屏基醫療執行長余廣亮指出，屏基的原鄉醫療工作已持續 68 年，醫療的交通接駁車也設立30年，盼透過興建新醫療大樓，強化重大創傷、心肌梗塞、腦中風等急重症照護體系。

余廣亮指出，屏基的醫療團隊共榮獲16次醫療奉獻獎，他們長年深耕偏鄉、原住民地區與弱勢族群，原鄉醫療工作已持續 68 年，不但把專科醫師送上山，並推展長期照護；交通接駁車更是 30年如一日，在天未亮的時刻準時出發，載著原鄉病患到院就醫。

國內外都扶傷救弱

此外，屏基也在泰國、緬甸邊境建立200床的安邦醫院及四個分院，並協助承辦台灣駐馬拉威醫療團，即使斷交也以國際非政府組織形式持續駐守，協助當地建立數位健康系統。未來屏基將興建新大樓，設置一般病床499床、特殊病床362床，導入智慧醫療系統，整合AI輔助診斷，強化重大創傷、心肌梗塞、腦中風等急重症照護。

「雖然已經貸款34億，但我們還有10億的資金缺口！」余廣亮表示，因此希望透過公開募款填補缺口，單人病房每單位捐款150萬元、雙人病房每單位捐款100萬元、四人病房每單位捐款200萬元、病床命名每單位捐款 15萬元。

余廣亮說，一張病床一年可以救助超過60位病人，盼社會能多協助。

