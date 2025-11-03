假日UCC反應冷淡？ 首日僅169人 洪子仁點出真相

假日輕急症中心（Urgent Care Center,UCC）於11月開始試辦上路，全台共設立13處據點，其目的為協助分流輕症患者，緩解急診壅塞問題。昨（2）首日運作，基層醫事人員反應相當踴躍，不過成效不如預期，健保署昨晚統計，六都白天就診人數僅169人。

新政首日上路，反應有點冷，多家醫院看診人次僅個位數。新光醫院行政副院長的洪子仁表示，政策剛開始推動，一定要有一段醞釀期、宣導期，病人數才會慢慢累加上來，目前就診民眾雖不多，但僅是第一天。對於衛福部規畫執行UCC，肯定改善醫療分流的決心，邁出了改革的第一步。

洪子仁認為，UCC首日的看診量不是那麼理想，主要原因是民眾還在觀望階段。目前六都共設立的13處據點，專門處理急診分級第4、5級，即輕診的病人，民眾可能還不太清楚詳細內容，而且這13處的地點未必方便。另外，要建立就醫新制的新任感，一旦要轉診的話，「綠色轉診通道」務必密切連結。

洪子仁指出，要確保UCC能與後援醫院無縫銜接，患者的病歷資料要能上轉到就診醫院，若病情需要進一步治療，可立即轉送。這個部分就需要病歷資料串流順暢，民眾才會放心使用。另外，宣導還要再加強，政府應善用「健保快易通」App、LINE官方帳號及網站公告等，讓民眾清楚知道就醫資源。

「假日哪些地點有UCC開放、能看哪些症狀？」洪子仁說，這些都是民眾最關心的問題，資訊透明化可以更加提升民眾使用意願，而且到假日急症中心就醫的部分負擔，僅收取新台幣150元，相較於現行急診部分負擔標準為基層診所與地區醫院收費150元、區域醫院400元、醫學中心750元，能減輕負擔。

目前全台約有20%的診所在假日仍有開診，多為小兒科、耳鼻喉科、眼科等專科診所，洪子仁提醒，政府應該整合基層假日開診的資訊，與UCC資源形成互補。「讓UCC與開診診所共同分流，有助於緩解大醫院急診壅塞的問題。」這些都能共建假日安心就醫的友善醫療環境。