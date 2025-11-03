快訊

非洲豬瘟病毒疫調結果公布 單一案例、未落實蒸煮廚餘感染可能性最高

MLB／G6賽後訓練師一句話 騙到山本由伸「中0日」神話

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

假日UCC反應冷淡？ 首日僅169人 洪子仁點出真相

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center， UCC）」正式上路，期待有效分流緩解急診壅塞。記者黃義書／攝影
周日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center， UCC）」正式上路，期待有效分流緩解急診壅塞。記者黃義書／攝影

假日輕急症中心（Urgent Care Center,UCC）於11月開始試辦上路，全台共設立13處據點，其目的為協助分流輕症患者，緩解急診壅塞問題。昨（2）首日運作，基層醫事人員反應相當踴躍，不過成效不如預期，健保署昨晚統計，六都白天就診人數僅169人。

新政首日上路，反應有點冷，多家醫院看診人次僅個位數。新光醫院行政副院長的洪子仁表示，政策剛開始推動，一定要有一段醞釀期、宣導期，病人數才會慢慢累加上來，目前就診民眾雖不多，但僅是第一天。對於衛福部規畫執行UCC，肯定改善醫療分流的決心，邁出了改革的第一步。

洪子仁認為，UCC首日的看診量不是那麼理想，主要原因是民眾還在觀望階段。目前六都共設立的13處據點，專門處理急診分級第4、5級，即輕診的病人，民眾可能還不太清楚詳細內容，而且這13處的地點未必方便。另外，要建立就醫新制的新任感，一旦要轉診的話，「綠色轉診通道」務必密切連結。

洪子仁指出，要確保UCC能與後援醫院無縫銜接，患者的病歷資料要能上轉到就診醫院，若病情需要進一步治療，可立即轉送。這個部分就需要病歷資料串流順暢，民眾才會放心使用。另外，宣導還要再加強，政府應善用「健保快易通」App、LINE官方帳號及網站公告等，讓民眾清楚知道就醫資源。

「假日哪些地點有UCC開放、能看哪些症狀？」洪子仁說，這些都是民眾最關心的問題，資訊透明化可以更加提升民眾使用意願，而且到假日急症中心就醫的部分負擔，僅收取新台幣150元，相較於現行急診部分負擔標準為基層診所與地區醫院收費150元、區域醫院400元、醫學中心750元，能減輕負擔。

目前全台約有20%的診所在假日仍有開診，多為小兒科、耳鼻喉科、眼科等專科診所，洪子仁提醒，政府應該整合基層假日開診的資訊，與UCC資源形成互補。「讓UCC與開診診所共同分流，有助於緩解大醫院急診壅塞的問題。」這些都能共建假日安心就醫的友善醫療環境。

洪子仁 診所 健保署

延伸閱讀

假日急症中心首日逾169人次 發燒、魚刺卡住來求助

高雄文雄醫院試辦假日輕急症中心 醫師籲加強宣、提升量能

假日輕急症中心看診也能驗血、照X光 醫護排班踴躍打造就醫新制度

解決急診壅塞！衛福部三箭對策 首創明年春節健保給付最高100％加成

相關新聞

高溫假有望！氣象法擬修法將高溫納災害 11月提修正草案

近年來極端氣候頻傳，為強化高溫事件的事前因應，立委提出「氣象法部分條文修正草案」。立委洪孟楷今天在立法院質詢指出，高溫假...

藍牙耳機禁托運再+1 華信航空：即起國內線僅手提上機

行動電源在機艙內起火爆炸事件已有多起案例，引發飛安疑慮，為此航空公司禁止托運，必須隨身攜帶，且不得在飛行期間使用。長榮、...

立委指颱風假難決策造成地方縣市長壓力 氣象署：3因素仍需首長決定

上月風神颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響大，面對是否放颱風假，當時北市長蔣萬安宣布正常上班上課，但北市風雨仍驚人，引發...

估熱帶系統發展恐北轉 氣象署：下周二到四較靠近台灣

中央氣象署科長林伯東上午指出，未來一周天氣前半段除了東北季風，還有華南雲雨區影響，天氣比較濕涼，後半段天氣就會比較穩定。

KKTV突喊年底關台！整合LINE TV「日劇還在」 帳號整合教學一次看

串流媒體平台競爭激烈，不少人一次擁有許多串流平台帳號，如今卻有串流平台正式喊卡，KKTV今日（3日）在臉書粉絲團公告，KKTV將與LINE TV整合，於2026年1月1日起停止更新，KKTV也有做出雙平台帳號整合服務，方便用戶轉移至LINE TV，而《科技玩家》也發現，先前LINE宣布今年第4季起增添更多日劇、動畫與綜藝等內容，或許就是和KKTV有關，引起網友熱議。

周五「立冬」 冬天正式來了 馬偕醫院長張文瀚憂「這件事」引爆急診

本周五就是「立冬」，代表冬季正式來臨，醫院急診也恐慢慢會感受患者增加的壓力。馬偕醫院總院長張文瀚表示，目前氣溫尚未降低，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。